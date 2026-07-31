Dok će septembar obeležiti niz jednokratnih isplata koje idu i do 50.000 dinara, oktobar donosi istorijsku promenu i uvođenje trajnih sistemskih rešenja za roditelje koji brinu o deci sa invaliditetom.

Od 1. oktobra status "roditelj negovatelj" i 65.000 dinara mesečno

Najveća promena u sistemu socijalne zaštite stupa na snagu 1. oktobra 2026. godine. Novi zakon uvodi status roditelja negovatelja za one koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili deci oboleloj od teških hroničnih bolesti.



Ovaj status donosi tri ključne pogodnosti:



- Redovna mesečna naknada od 65.000 dinara



- Plaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.



Mogućnost kumulacije, što znači da ovi roditelji mogu uporedo primati i dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i osnovnu socijalnu pomoć.



Kalendar za septembar: Ko dobija 25.000, a ko 6.000 dinara?



Isplate novog paketa pomoći startuju već početkom septembra. Prema najavi ministra finansija Siniše Malog, redosled je sledeći:

14. septembar: Na račune korisnika novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i boračkog dodatka leže jednokratna pomoć od 25.000 dinara. Borci će dodatno dobiti još 10.000 dinara.

22. septembar: Rezervisan je za sve ostale punoletne građane Srbije. Svima će biti uplaćeno po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda, dok će pojedini naslednici, na osnovu ostavinskih postupaka preminulih lica, moći da podignu iznose od 12.000 ili 18.000 dinara.

Penzionerima pomoć do 50.000 dinara i vaučeri

Najstariji sugrađani su i ovoga puta značajan deo paketa podrške. Pored redovnih penzija (isplata 2, 5. i 10. septembra), penzionere 14. septembra očekuje jednokratna pomoć. Iznosi su gradirani prema visini primanja na 35.000, 27.500 i 20.000 dinara, dok pojedini poljoprivredni penzioneri kroz spajanje osnova mogu primiti i preko 50.000 dinara, piše "Blic".

Dodatno, država je obezbedila 30.000 turističkih vaučera od po 10.000 dinara za odmor u Srbiji, namenjenih isključivo penzionerima čija primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Jeftiniji lekovi i popusti na račune za struju

Pored direktnih novčanih davanja, paket mera uključuje i olakšice za svakodnevne troškove:

Lekovi: Od 1. avgusta cene određenih lekova na recept padaju i do 80 odsto.

Energenti: Produžena je uredba o energetski ugroženom kupcu, koja socijalno ugroženima omogućava popuste na struju i gas od 20 do 40 odsto.

Obrazovanje: Deca iz porodica korisnika socijalne pomoći (NSP) i ove godine imaju pravo na potpuno besplatne udžbenike i školsku opremu.



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