Avio-kompanija sa sedištem u Dubaiju naručila je ukupno 270 novih aviona Boing 777X, svaki vredan oko 440 miliona dolara, prenosi Blic.

Prvi avion je proizveden 2019. godine, ali zbog višestrukih kašnjenja izazvanih promenama dizajna, Emirati nisu dobili svoj avion ni sedam godina kasnije.

Predsednik kompanije iz Dubajia, ser Tim Klark, rekao je da prvih 10 aviona zahteva toliko naknadnih modifikacija da bi ispunili najnovije standarde da ih kompanija smatra nepodobnim za upotrebu.

"Možda bi Hajnc mogao biti zainteresovan"

"Nećemo preuzeti tu seriju i to je konačna odluka. Šta Boing radi sa njima je njihov problem", rekao je Klark za Telegraf na Međunarodnom aeromitingu u Farnborou.

Dodao je da zna da Boing pokušava da pronađe kupca za avione, a zatim se našalio: "Hajnc bi mogao biti zainteresovan, za konzerve pečenog pasulja".

"Hajnc" je američki brend hrane, poznat po kečapu, ali i po konzerviranoj hrani. U Velikoj Britaniji je posebno poznat po svom pečenom pasulju u paradajz sosu koji se prodaje u konzervama.

Odbijanje preuzimanja aviona predstavlja još jedan ozbiljan udarac za Boing, koji je poslednjih godina pogodio niz bezbednosnih kriza. Klark je napomenuo da "Emirati" ne žele da preuzmu 10 aviona jer je dizajn 777X pretrpeo toliko promena tokom razvoja da više nije izvodljivo dovesti ih do najnovijih standarda.

Razvoj modela obeležili su brojni problemi

Program razvoja 777X obeležili su brojni problemi, koji su odložili početak komercijalne upotrebe sa planirane 2020. na najranije sledeću godinu.

Među problemima bili su kvar u sistemu za kontrolu potiska koji je zaustavio probne letove 2024. godine i incident 2020. godine, kada se nos aviona podigao bez ikakve komande pilota, što je dodatno odložilo program za nekoliko godina.

"Strukturne modifikacije su bile veoma velike. Ne zaboravimo da smo i mi pali na statičkim testovima. Prvi sam leteo 2019. godine. Bio je potpuno opremljen, osim naših kabina prve klase, a sada je 2026. Prošlo je sedam godina. Nećemo ih uzimati", naglasio je Klark.

Njegove izjave su usledile nakon što se saznalo da je jedan od aviona namenjenih Emiratima već otpisan. Avion, sa oko 400 sedišta, tiho je demontiran 2025. godine nakon što je šest godina bio parkiran na aerodromu blizu Boingovog proizvodnog centra u Sijetlu, objavio je The Air Current.

Moraće da dokaže da može da leti preko okeana sa jednim otkazanim motorom.

Stefani Poup, predsednica "Boingovih" komercijalnih aviona, rekla je da su avioni modifikovani kako je projekat sazrevao.

"Kada pogledate ove rane primere, morate da procenite koliko će promena biti potrebno i kakva će biti korist", rekla je.

"Uvek procenjujemo koliko će ta promena koštati, kakve će biti mogućnosti aviona i pokušavamo da pronađemo najbolje rešenje ne samo za Boing već i za našeg kupca", dodala je ona.

Lufthanza ili Britiš ervejz?

Prema rečima analitičara investicione firme "Džefris", testovi leta 777-9, prve verzije novog 777X, trebalo bi da budu završeni do kraja ove godine. Nakon toga, avion će morati da dokaže da može da leti na dugim letovima preko okeana sa jednim otkazanim motorom, što je ključni zahtev za sertifikaciju.

To bi otvorilo put isporuci prvog aviona "Lufthanzi" pre kraja 2027. godine. Na pitanje kada "Britiš ervejz" očekuje da preuzme prvi od 24 naručena aviona, glavni izvršni direktor kompanije Šon Dojl je kratko odgovorio: "Dobro pitanje".

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