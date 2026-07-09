"Verovatno ćemo dostići i milion i po tona voća. Ono što, naravno, pored kilograma nas raduje, mnogo bi nas više radovao prihod koji ćemo da ostvarimo od te proizvodnje, a to nažalost ne mora uvek da bude u korelaciji", rekao je Magazin piše RTV.



Naveo je da je kvalitet roda dobar kod pojedinih voćnih vrsta, poput borovnice, dok je kod višnje i kajsije veliki rod u kombinaciji sa sušom uticao na kvalitet plodova i pad cene.

Kajsija bi ove godine mogla da dostigne rekordnu proizvodnju od oko 50.000 tona, ali većina proizvođača dobija svega 30 do 35 dinara po kilogramu.



"Najveći deo kajsije kod nas i inače ide u industriju prerade. Kajsija je prerodila. Imaćemo rekordnu godinu, verovatno i 50.000 tona. I to sve vuče cenu naniže", objasnio je Magazin.



Kada je reč o malini, smatra da cena od oko 400 dinara po kilogramu ipak omogućava zaradu, ali da problemi u malinarstvu ne mogu da se svedu samo na otkupnu cenu.

Za šljivu takođe očekuje rekordnu proizvodnju, ali i niže cene zbog otežanog izvoza.



Dobra vest je, dodaje, da raste interesovanje mladih za studije poljoprivrede.



"Ove godine imamo 20 odsto više kandidata za upis na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu nego prošle godine, što pokazuje da mladi i dalje prepoznaju poljoprivredu kao perspektivnu", naveo je Magazin.



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