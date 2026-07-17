Brza pruga Beograd–Budimpešta ulazi u završnu fazu - otkriveno kada bi mogao da počne saobraćaj

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da se početak putničkog saobraćaja na mađarskoj deonici očekuje u narednih jedan do dva meseca, iako tačan datum još nije određen.

Izjava dolazi u trenutku kada se završavaju poslednje pripreme i usklađuju tehnički uslovi za puštanje pruge u redovan saobraćaj.

Mađarski ministar dolazi u Srbiju

Peter Mađar najavio je da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana doputovati u Srbiju kako bi sa predstavnicima srpske vlade razgovarao o koordinaciji bezbednosnih sistema na pruzi Budimpešta–Beograd.

Očekuje se da će upravo završetak tih aktivnosti omogućiti da mađarska deonica bude puštena u funkciju.

Prvi voz moguć za jedan do dva meseca

Kako prenosi portal Dunaharasti, mađarski premijer rekao je da bi putnički saobraćaj mogao da počne u roku od jednog do dva meseca, ali da precizan datum još nije utvrđen.

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Upravo završetak bezbednosnih procedura predstavlja poslednji korak pre nego što vozovi počnu da saobraćaju celom trasom između dve prestonice.

Srpska deonica već radi

Srpski deo brze pruge već je u funkciji. Deonica od Beograda do Subotice puštena je u saobraćaj u oktobru prošle godine, čime je napravljen važan korak ka potpunom povezivanju Srbije i Mađarske modernom železnicom.

Završetkom radova na mađarskoj strani putnici će prvi put moći da koriste kompletnu brzu železničku vezu između Beograda i Budimpešte, što bi trebalo da doprinese bržem putovanju, boljoj povezanosti i jačanju privredne saradnje dve zemlje.

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