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Brza pruga Beograd–Budimpešta ulazi u završnu fazu - otkriveno kada bi mogao da počne saobraćaj

Građani Srbije i Mađarske uskoro bi mogli da putuju celom trasom brze pruge između Beograda i Budimpešte. 

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug17.07.2026.12:04
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Brza pruga Beograd–Budimpešta ulazi u završnu fazu - otkriveno kada bi mogao da počne saobraćaj
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Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da se početak putničkog saobraćaja na mađarskoj deonici očekuje u narednih jedan do dva meseca, iako tačan datum još nije određen.

Izjava dolazi u trenutku kada se završavaju poslednje pripreme i usklađuju tehnički uslovi za puštanje pruge u redovan saobraćaj.

Mađarski ministar dolazi u Srbiju

Peter Mađar najavio je da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana doputovati u Srbiju kako bi sa predstavnicima srpske vlade razgovarao o koordinaciji bezbednosnih sistema na pruzi Budimpešta–Beograd.

Očekuje se da će upravo završetak tih aktivnosti omogućiti da mađarska deonica bude puštena u funkciju.

Prvi voz moguć za jedan do dva meseca

Kako prenosi portal Dunaharasti, mađarski premijer rekao je da bi putnički saobraćaj mogao da počne u roku od jednog do dva meseca, ali da precizan datum još nije utvrđen.

Beč bliži nego ikada - Brzom prugom do Budimpešte za dva i po sata, više o tome pročitajte OVDE.

Upravo završetak bezbednosnih procedura predstavlja poslednji korak pre nego što vozovi počnu da saobraćaju celom trasom između dve prestonice.

Srpska deonica već radi

Srpski deo brze pruge već je u funkciji. Deonica od Beograda do Subotice puštena je u saobraćaj u oktobru prošle godine, čime je napravljen važan korak ka potpunom povezivanju Srbije i Mađarske modernom železnicom.

Završetkom radova na mađarskoj strani putnici će prvi put moći da koriste kompletnu brzu železničku vezu između Beograda i Budimpešte, što bi trebalo da doprinese bržem putovanju, boljoj povezanosti i jačanju privredne saradnje dve zemlje.

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