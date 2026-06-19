Nemačka menja pravila - majke dobijaju veće penzije

Milioni majki u Nemačkoj koje su odgajale decu pre 1992. godine uskoro bi mogle da dobiju veće penzije, nakon uvođenja nove reforme pod nazivom "Mütterrente III".

Ova promena ukida dosadašnju razliku u obračunu penzijskog staža između starijih i mlađih generacija roditelja, i donosi dodatna prava za one koji su ranije bili u nepovoljnijem položaju, piše Fenix.

Šta se menja novom reformom?

Do sada su roditelji za decu rođenu pre 1992. godine dobijali priznanje od 2,5 godine penzijskog staža po detetu, dok se za decu rođenu nakon toga priznavalo 3 godine.

Novim pravilima ta razlika se ukida, pa će za svako dete rođeno pre 1992. godine biti priznato dodatnih pola godine staža, odnosno dodatni deo penzionog boda.

Ova promena najviše utiče na žene, jer su one u najvećem broju slučajeva prekidale rad zbog odgajanja dece.

Koliko će penzije biti veće?

Prema procenama, uz očekivanu vrednost penzionog boda od jula 2026. godine od 42,52 evra, dodatni pola boda donosi:

oko 21 evro veće penzije mesečno po detetu (bruto)

trajno, doživotno povećanje

Kod više dece razlika postaje značajnija.

Na primer, majka sa troje dece rođene pre 1992. godine može dobiti:

1,5 dodatni penzioni bod ukupno

oko 63,78 evra više bruto mesečno

oko 765 evra više godišnje

Nakon odbitaka za zdravstveno i osiguranje nege, neto povećanje bi bilo oko 56 evra mesečno.

Dugoročni efekat

Ako penzioner prima penziju još 20 godina, dodatak za troje dece može dostići i preko 15.000 evra ukupno, bez uračunatih budućih povećanja penzija.

Kada počinje isplata?

Nova pravila treba da stupе na snagu 1. januara 2027. godine.

Ipak, očekuje se da će stvarne isplate krenuti tokom 2028. godine, jer nemačkom penzijskom sistemu treba vreme da ponovo obračuna milione slučajeva i prilagodi sisteme.

Planirano je i retroaktivno plaćanje za 2027. godinu, kako korisnici ne bi bili oštećeni.

Da li treba podnositi zahtev?

Većina korisnika koji već primaju penziju ne mora ništa da preduzima - povećanje bi trebalo da bude obračunato automatski.

Ipak, građani mogu proveriti svoje pravo kod nemačkog penzionog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung).

"Mütterrente III" predstavlja pokušaj da se ispravi dugogodišnja nejednakost u priznavanju roditeljskog rada. Iako mesečno povećanje od oko 21 evro po detetu deluje skromno, kod porodica sa više dece može doneti značajniju finansijsku korist.

Za nemački penzioni sistem, međutim, ova reforma znači milijarde evra dodatnih troškova.

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