EUR EUR 117,04 117,39din 117,74
USD USD 101,55 101,86din 102,16
CAD CAD 72,01 72,23din 72,44
AUD AUD 71,42 71,64din 71,85
GBP GBP 135,18 135,59din 135,99
CHF CHF 127,15 127,53din 127,91
KURSNA LISTA

Svet

Nemačka menja pravila - majke dobijaju veće penzije

Nemačka uvodi reformu koja povećava penzije majkama za decu rođenu pre 1992. godine, uz dodatni penzioni staž i veća mesečna primanja.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.16:08
0
Nemačka menja pravila - majke dobijaju veće penzije
Foto: Shutterstock/Dmytro Sheremeta
Sledeće godine kreće let koji do sada nije viđen - trajaće oko 22 sata 
Foto:EQRoy / Shutterstock.com
 Sledeće godine kreće let koji do sada nije viđen - trajaće oko 22 sata 
Prethodna vest
Hrvatska prodaje brodogradilište - objavljena početna cena
Foto: Shutterstock/Parilov
 Hrvatska prodaje brodogradilište - objavljena početna cena
Sledeća vest

Milioni majki u Nemačkoj koje su odgajale decu pre 1992. godine uskoro bi mogle da dobiju veće penzije, nakon uvođenja nove reforme pod nazivom "Mütterrente III".

Ova promena ukida dosadašnju razliku u obračunu penzijskog staža između starijih i mlađih generacija roditelja, i donosi dodatna prava za one koji su ranije bili u nepovoljnijem položaju, piše Fenix.

Šta se menja novom reformom?

Do sada su roditelji za decu rođenu pre 1992. godine dobijali priznanje od 2,5 godine penzijskog staža po detetu, dok se za decu rođenu nakon toga priznavalo 3 godine.

Novim pravilima ta razlika se ukida, pa će za svako dete rođeno pre 1992. godine biti priznato dodatnih pola godine staža, odnosno dodatni deo penzionog boda.

Ova promena najviše utiče na žene, jer su one u najvećem broju slučajeva prekidale rad zbog odgajanja dece.

Koliko će penzije biti veće?

Prema procenama, uz očekivanu vrednost penzionog boda od jula 2026. godine od 42,52 evra, dodatni pola boda donosi:

  • oko 21 evro veće penzije mesečno po detetu (bruto)

  • trajno, doživotno povećanje

Kod više dece razlika postaje značajnija.

Na primer, majka sa troje dece rođene pre 1992. godine može dobiti:

  • 1,5 dodatni penzioni bod ukupno

  • oko 63,78 evra više bruto mesečno

  • oko 765 evra više godišnje

Nakon odbitaka za zdravstveno i osiguranje nege, neto povećanje bi bilo oko 56 evra mesečno.

Dugoročni efekat

Ako penzioner prima penziju još 20 godina, dodatak za troje dece može dostići i preko 15.000 evra ukupno, bez uračunatih budućih povećanja penzija.

Kada počinje isplata?

Nova pravila treba da stupе na snagu 1. januara 2027. godine.

Ipak, očekuje se da će stvarne isplate krenuti tokom 2028. godine, jer nemačkom penzijskom sistemu treba vreme da ponovo obračuna milione slučajeva i prilagodi sisteme.

Planirano je i retroaktivno plaćanje za 2027. godinu, kako korisnici ne bi bili oštećeni.

Da li treba podnositi zahtev?

Većina korisnika koji već primaju penziju ne mora ništa da preduzima - povećanje bi trebalo da bude obračunato automatski.

Ipak, građani mogu proveriti svoje pravo kod nemačkog penzionog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung).

"Mütterrente III" predstavlja pokušaj da se ispravi dugogodišnja nejednakost u priznavanju roditeljskog rada. Iako mesečno povećanje od oko 21 evro po detetu deluje skromno, kod porodica sa više dece može doneti značajniju finansijsku korist.

Za nemački penzioni sistem, međutim, ova reforma znači milijarde evra dodatnih troškova.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

penzija Nemačka majke

Povezane vesti

Nemačka na udaru velike prevare - hiljade ljudi ostalo bez novca
Shutterstock

Nemačka na udaru velike prevare - hiljade ljudi ostalo bez novca

10:06 | 0
Jedna od najvećih bolnica u Nemačkoj pred stečajem - ugroženo čak 3.000 radnih mesta
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Jedna od najvećih bolnica u Nemačkoj pred stečajem - ugroženo čak 3.000 radnih mesta

19:22 | 0
Novi talas prevara u Nemačkoj - penzionerima stižu lažni mejlovi sa obećanjem isplate novca
Foto: Shutterstock/TippaPatt

Novi talas prevara u Nemačkoj - penzionerima stižu lažni mejlovi sa obećanjem isplate novca

19:04 | 0
Nemačka menja pravila za mini poslove - poslodavci upozoravaju na posledice
Foto: Shutterstock/Dragon Images

Nemačka menja pravila za mini poslove - poslodavci upozoravaju na posledice

15:01 | 0
Nemačka uvodi sijestu - vrućine uzimaju danak
Foto: Shutterstock/Oleg Elkov

Nemačka uvodi sijestu - vrućine uzimaju danak

14:40 | 0
Komentari (0)

Svet

Sledeće godine kreće let koji do sada nije viđen - trajaće oko 22 sata 
Foto:EQRoy / Shutterstock.com

Sledeće godine kreće let koji do sada nije viđen - trajaće oko 22 sata 

15:54 Svet
Kako izgleda život sa 250.000 dolara u najskupljem gradu na svetu
Foto: Shutterstock/triocean

Kako izgleda život sa 250.000 dolara u najskupljem gradu na svetu

15:04 Svet
Počinje izgradnja prve komercijalne fuzione elektrane na svetu
Foto: Pixabay

Počinje izgradnja prve komercijalne fuzione elektrane na svetu

14:10 Svet
Potraga za zlatnom polugom od 20.000 evra - atrakcija koja ovog leta privlači hiljade posetilaca
Foto: Shutterstock/ArtBBNV

Potraga za zlatnom polugom od 20.000 evra - atrakcija koja ovog leta privlači hiljade posetilaca

13:39 Svet
Posle meseci neizvesnosti stigao preokret koji može uticati na cenu goriva širom sveta
Foto: GreenOak/Shutterstock

Posle meseci neizvesnosti stigao preokret koji može uticati na cenu goriva širom sveta

12:58 Svet
Hteo je da zaradi na akcijama, ostao bez više od 100.000 evra - jedna greška ga skupo koštala
Foto: Shutterstock/tetxu

Hteo je da zaradi na akcijama, ostao bez više od 100.000 evra - jedna greška ga skupo koštala

12:46 Svet
Iako El Ninjo preti, svet neće ostati bez pšenice
Foto: Barat Roland/Shutterstock

Iako El Ninjo preti, svet neće ostati bez pšenice

11:29 Svet
Turisti, oprezno - nova pravila za vozače u Austriji predviđaju kazne i preko 2.000 evra 
Foto: Shutterstock

Turisti, oprezno - nova pravila za vozače u Austriji predviđaju kazne i preko 2.000 evra 

11:09 Svet
Nemačka na udaru velike prevare - hiljade ljudi ostalo bez novca
Shutterstock

Nemačka na udaru velike prevare - hiljade ljudi ostalo bez novca

10:06 Svet
„Više ne zarađujemo dovoljno“ - automobilski gigant do 2030. ukida 50.000 radnih mesta
Foto: Shutterstock / K-FK

„Više ne zarađujemo dovoljno“ - automobilski gigant do 2030. ukida 50.000 radnih mesta

09:51 Svet

Najnovije

Najčitanije

1min

Kako AI briše stare poslove, ali otvara vrata koja nismo ni znali da postoje

27min

Pojavila se nova "caka" koju prodavci ubacuju u ugovor prilikom kupovine stana - mnoge može skupo koštati

48min

Srbija ostvarila rast BDP-a od 3,2% u prvom kvartalu 2026

1H

Posao u Hrvatskoj uz 5.000 evra bonusa i stan - uslovi kakvi se retko viđaju

1H

Objavljene nove cene goriva u Republici Srpskoj

1D

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

1D

Rajaner prodaje karte za 15 evra

1D

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

1D

Nemačka uvodi sijestu - vrućine uzimaju danak

1D

Potiskuju kinesku dominaciju - potpisan sporazum o preradi retkih zemnih metala vredan 725 miliona dolara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 101,55 101,86 102,16
CAD CAD 72,01 72,23 72,44
AUD AUD 71,42 71,64 71,85
GBP GBP 135,18 135,59 135,99
CHF CHF 127,15 127,53 127,91

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.945,00 €
ETH ETH 1.489,12 €
LTC LTC 38,25 €
DOT DOT 0,85 €
BCH BCH 172,69 €
LINK LINK 6,98 €
BNB BNB 508,19 €
XMR XMR 280,53 €
Powered by CoinGecko API