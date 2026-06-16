Tema je izazvala podeljena mišljenja, a neki korisnici veruju da proizvođači sve više koriste imena i vizuelne elemente koji stvaraju drugačija očekivanja kod kupaca od stvarnog sadržaja proizvoda.

Autor objave je objasnio svoje nezadovoljstvo sledećim rečima: "Kada na proizvodu piše 'Pana kota', a na ambalaži se nalazi i slika pana kote, očekujem pana kotu unutra, a ne jogurt. Pakovanje sada ima malu zvezdicu, a negde iza nje piše jogurt, ali po mom mišljenju, ovo je zaista jadno jer na osnovu slike i etikete, apsolutno ne očekujem jogurt".

On smatra da naziv proizvoda i slika na ambalaži ostavljaju utisak da je u pitanju desert od pana kote, a ne jogurt sa ukusom tog deserta. Neki korisnici se nisu složili sa ovim tumačenjem.

Jedan od najpopularnijih komentara bio je: "A da je pisalo breskva i slika breskve, da li biste pomislili da je breskva unutra?", što sugeriše da slike i nazivi na pakovanju često predstavljaju ukus proizvoda, a ne nužno i njegov sadržaj.

Drugi su podsetili da je u pitanju proizvod iz linije Jogobela, koja je godinama poznata kao brend jogurta.

"Iskreno, ne bi mi palo na pamet da je unutra pana kota jer se JOGObela nalazi i u čaši za jogurt", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Da nije Jogobela, možda, ali pretpostavljam da je to poznato po jogurtima i onda ima samo ukus pana kote".

Neki korisnici su priznali da ih je ambalaža navela na pogrešan zaključak.

Jedan komentator je napisao: "Hahaha, kupio sam ga impulsivno zbog imena. Razočaran kada sam video da je to samo jogurt".

Drugi su istakli da se slične marketinške prakse mogu videti kod mnogih drugih proizvoda, posebno onih koji na pakovanju prikazuju voće ili druge sastojke koji su zapravo samo u obliku aroma.

Puding je naveden kao primer. Jedan korisnik je objasnio: "Puding od vanile ima sliku jagode. Čokoladni puding ima sliku pomorandže. A puding od jagoda ima sliku maline ili nekog drugog šumskog voća".

Drugi je dodao da se takve fotografije često koriste kao predlog za serviranje i da je pakovanje jednostavno vizuelno privlačnije kada uključuje slike voća ili deserta.

"To je predlog za serviranje, bez jagoda ili pomorandži. Voće je izabrano upravo zato što je očigledno da nije unutra, a pakovanje proizvoda je vizuelno privlačnije", napisao je jedan korisnik.

Diskusija se zatim proširila na druge proizvode. Neki su pomenuli "jogurt grčkog tipa", zamene za sir i čips i grickalice koje na pakovanju navode sastojke samo u tragovima ili kao arome.

Neki korisnici smatraju da bi pravila o označavanju trebalo da budu stroža.

"Potpuno obmanjujuće", napisao je jedan komentator, dok je drugi tvrdio: "Jedino što mi ovde pada na pamet je Japan. Za njih, ono što je na pakovanju mora biti unutra".

Mnogi su zaključili da je u ovom slučaju teško govoriti o pravoj obmani potrošača jer naziv brenda i pakovanje jasno ukazuju da je u pitanju jogurt.

Kako je jedan korisnik sumirao: "Jogurt ima ukus pana kote".

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