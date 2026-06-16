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Karijera

Otpustila dvoje zaposlenih zbog prevare partnera - "Ako lažu kod kuće, mogu da lažu i firmu"

Preduzetnica Natalija Douson izazvala je burne reakcije nakon što je priznala da je otpustila dvoje zaposlenih zbog ljubavne afere. Njeno objašnjenje podelilo je javnost.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.12:57
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Otpustila dvoje zaposlenih zbog prevare partnera - "Ako lažu kod kuće, mogu da lažu i firmu"
Foto: Shutterstock
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Da li bi poslodavac trebalo da ima pravo da procenjuje vaš privatni život? Upravo to pitanje pokrenulo je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je jedna uspešna preduzetnica priznala da je otpustila dvoje zaposlenih zbog njihove ljubavne afere – iako se sve odvijalo van kancelarije i van radnog vremena, piše Telegraf.

Natalija Douson, suosnivačica uspešne kompanije, izazvala je lavinu komentara kada je u jednom podkastu otkrila da je bez oklevanja dala otkaz zaposlenoj nakon što je saznala da vara svog partnera.

Priča se tu nije završila.

Kada je otkrila da je i muškarac sa kojim je bila u vezi takođe imao partnerku, odlučila je da i njemu uruči otkaz.

"Karakter ne ostavljate na ulazu u kancelariju"

Voditelj podkasta pitao je Douson zašto privatni život zaposlenih povezuje sa njihovim poslom.

Njen odgovor bio je jasan.

"Nije mi važno da li se to dešava na poslu ili van njega. Za mene su karakter i integritet osobe isti u svim aspektima života", rekla je.

Dodala je da ne želi da gradi poslovnu kulturu sa ljudima koji su spremni da obmanjuju osobe koje su im najbliže.

"Ako je neko spreman da laže svog partnera, zašto bih verovala da neće lagati kolege, klijente ili poslodavca?", upitala je.

Kada joj je postavljeno direktno pitanje da li bi nekome zaista dala otkaz samo zbog prevare u privatnom životu, odgovorila je bez zadrške:

"Apsolutno."

Društvene mreže podeljene: "U pravu je" ili "Ovo je opasno"

Njena izjava brzo se proširila internetom i izazvala potpuno podeljene reakcije.

Jedan deo javnosti podržao je njen stav, smatrajući da se poštenje i lojalnost ne mogu deliti na privatni i poslovni život.

"Ako neko ne može da bude veran osobi koju voli, zašto bih mu poverio posao ili novac?", glasio je jedan od komentara koji je dobio veliku podršku.

Mnogi su isticali da karakter osobe ne prestaje kada se završi radno vreme i da privatne odluke često govore mnogo o profesionalnom integritetu.

Gde je granica?

Ipak, brojni korisnici smatraju da je ovakav pristup opasan presedan.

Po njihovom mišljenju, poslodavac nema pravo da donosi odluke o nečijoj karijeri na osnovu privatnih odnosa, sve dok oni ne utiču na posao.

Kritičari upozoravaju da bi ovakvi potezi u pojedinim državama mogli da dovedu i do sudskih sporova zbog zadiranja u privatnost zaposlenih.

"Danas je razlog ljubavna afera, a sutra političko mišljenje, religija ili način života", upozorio je jedan korisnik.

Da li privatni moral određuje profesionalni integritet?

U centru cele rasprave nalazi se pitanje na koje nema jednostavnog odgovora.

Da li osoba koja vara partnera zaista predstavlja veći rizik za kompaniju?

Ili je privatni život granica koju poslodavci ne bi smeli da prelaze?

Natalija Douson smatra da odgovor zna.

"Kulturu firme ne određuju pravila napisana na papiru. Određuje je ono što ste spremni da tolerišete", poručila je.

Njena odluka možda je podelila javnost, ali je otvorila temu o kojoj se sve više raspravlja u modernom poslovnom svetu - gde prestaje privatni život zaposlenog, a počinje interes kompanije?

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Kompanija otkaz zaposlene

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