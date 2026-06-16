Kada se pomenu pistaći, većina ljudi pomisli na Iran, Tursku ili mediteranske zemlje. Međutim, ova sve traženija i skupa kultura uspešno se gaji i u Srbiji, a pojedini proizvođači tvrde da može da bude veoma isplativa investicija.

Jedan od njih je Dejan Jakovljević iz Selišta, koji se već pet godina bavi uzgojem pistaća. Danas ima oko 50 stabala starih četiri godine i više od 200 mladih sadnica koje planira da ostavi za buduću proizvodnju, piše Eupravozato.

„Pistać je mnogo otporniji nego što ljudi misle. Dobro podnosi sušu, retko ga napadaju štetočine i ne zahteva intenzivnu negu“, kaže Jakovljević.

Rađa godinama, a cena mu ne pada

Pistaći važe za jednu od najskupljih orašastih kultura na tržištu. U zemljama regiona kilogram se često prodaje za više od 20 evra, a potražnja godinama raste.

Prema iskustvima proizvođača, jedno stablo u desetoj godini može da daje oko 15 kilograma ploda.

Kada se to pomnoži sa tržišnom cenom, jasno je zašto ova kultura privlači pažnju sve većeg broja poljoprivrednika.

Dodatna prednost je dug životni vek stabla.

Pojedine sorte mogu da rađaju i nekoliko decenija, dok neke vrste pistaća u svetu opstaju čak i duže od jednog veka.

Ne plaši se ni zime ni vrućine

Jedna od najvećih zabluda jeste da pistaći mogu da uspevaju samo u toplim krajevima.

Ova biljka podnosi veoma širok raspon temperatura – od jakih zimskih minusa do letnjih vrućina koje prelaze 40 stepeni.

Zahvaljujući dubokom korenovom sistemu, dobro podnosi sušne periode, a nije joj potrebno ni često navodnjavanje.

„Sadnice se ne smrzavaju, a tokom zime ih čak nije poželjno dodatno štititi kako ne bi prerano krenule u vegetaciju“, objašnjava Jakovljević.

Prve plodove daje posle nekoliko godina

Za razliku od pojedinih voćarskih kultura koje brzo donose rod, kod pistaća je potrebno malo više strpljenja.

Prvi plodovi obično stižu nakon tri do četiri godine, dok ozbiljniji prinos dolazi tek kasnije.

Međutim, proizvođači ističu da se čekanje isplati jer stabla dugo žive i mogu da donose rod decenijama.

Sve više interesovanja u Srbiji

Iako se zasad najčešće sade u dvorištima i na manjim parcelama, interesovanje za pistaće iz godine u godinu raste.

Kupci su uglavnom mali proizvođači, ljubitelji egzotičnih biljaka i ljudi koji žele da isprobaju nešto drugačije od tradicionalnih voćarskih kultura.

Cena sadnica trenutno se kreće između 15 i 20 evra, u zavisnosti od starosti i kvaliteta biljke.

Zašto su pistaći toliko cenjeni?

Pored tržišne vrednosti, pistaći važe i za jednu od najzdravijih orašastih namirnica.

Bogati su proteinima, vlaknima, vitaminima, mineralima i zdravim mastima koje pozitivno utiču na srce i nivo holesterola.

Stručnjaci ih često preporučuju kao zdrav međuobrok jer pružaju dugotrajan osećaj sitosti i predstavljaju dobar izvor energije.

Zbog kombinacije visoke cene, rastuće potražnje i mogućnosti uzgoja u domaćim uslovima, pistaći sve češće privlače pažnju poljoprivrednika koji traže nove i profitabilne kulture za budućnost.

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