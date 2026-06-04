Reč je o proizvodu - dopunska smeša za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35%, pakovanje 10 kg

Povlačenje se odnosi na:

LOT broj: 11.04.2026.

Rok trajanja: 4 meseca od datuma proizvodnje

Kako je navedeno u saopštenju, razlog povlačenja je detekcija bakterija iz roda Salmonella spp., zbog čega proizvod ne ispunjava propisane uslove bezbednosti hrane za životinje, prenosi Dnevno.

"Povlačenje proizvoda: Dopunska smeša za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35%, 10 kg. Državni inspektorat obaveštava potrošače o povlačenju proizvoda dopunske smeše za hranu svinja u tovu UNI SUPER-S 35% 10 kg, LOT broj 11.04.2026., sa rokom trajanja 4 meseca od datuma proizvodnje, zbog detekcije bakterija iz roda Salmonella spp.", navodi se u obaveštenju.

Inspektorat ističe da proizvod nije u skladu sa propisima o bezbednosti hrane za životinje, odnosno sa Uredbom o bezbednosti hrane za životinje (SL 102/2016) i Prilogom III Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti hrane za životinje (SL 60/2020).

Nadležni pozivaju sve koji su nabavili navedenu seriju proizvoda da je ne koriste, već da se za dodatne informacije obrate prodajnom mestu ili distributeru od kojeg je proizvod kupljen.

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