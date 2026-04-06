Salaj-Bobrovnički je naveo i da se NATO kontinuirano obaveštava o situaciji putem odgovarajućih kanala, kao i da će Srbija nastaviti istragu, prenosi danas mađarski Indeks.



"Energetska bezbednost Mađara nije igra! Mađarske odbrambene snage su spremne da u potpunosti sprovedu svoje zadatke kako je navedeno u Osnovnom zakonu", rekao je Krištof Salaj-Bobrovnički u videu, na njegovoj stranici na društvenim mrežama.



Ministar odbrane je dodao da je "jačanje bezbednosti kritičnih nacionalnih energetskih objekata počelo nedeljama ranije", i da je "na osnovu informacija koje su dobijene od Srbije, vojska to dopunila jačanjem zaštite mađarskog gasovodnog sistema".



"Hvala našim vojnicima na hrabrosti tokom uskršnjih praznika. Štitićemo energetsku bezbednost Mađarske pod svim okolnostima", zaključio je mađarski ministar nacionalne odbrane.



U reonu sela Velebit, Trešnjevac i Vojvode Zimonjić u opštini Kanjiža u Srbiji, u nedelju su pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima, u blizini kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.



Mađarski premijer Viktor Orban sazvao je u nedelju hitnu sednicu saveta za odbranu, nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Orban je naredio da se mađarski deo gasovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, što znači da će vojnici štititi gasovod, "tačke prenosa celom dužinom od srpsko-mađarske do mađarsko-slovačke granice". Mađarski premijer je incident sa otkrivanjem eksploziva blizu gasovoda u Kanjiži nazvao činom sabotaže, i dodao je da niko nije povređen i da gasovod radi bez prekida. Orban je naglasio da je Turski tok od vitalnog značaja za Mađarsku, jer 60 odsto mađarske potrošnje gasa dolazi kroz ovaj gasovod.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.