Indeks Beogradske berze Belex15 je porastao za 0,38 odsto, a Belexline za 0,01 odsto.



Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je kompaniji "Preduzeće za puteve Valjevo", čije akcije su porasle za 6,31 odsto i na kraju trgovanja vredele po 3.200 dinara.



Sledi beogradski "Messet tehnogas" sa rastom vrednosti akcija od 1,59 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 34.614 dinara po akciji.



Gubitničku listu predvodi kompanija "Energoprojekt holding" iz Beograda, sa akcijama koje su pale za 6,86 odsto i na kraju trgovanja vredele po 502 dinara.



Na drugom mestu je "Goša FOM" iz Smederevske Palanke s padom vrednosti akcija od 5,88 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 1.600 dinara po akciji, prenosi Tanjug.



Najviše je trgovano akcijama kompanije "Messer tehnogas" iz Beograda čime je ostvaren promet od 5,29 miliona dinara, a drugo mesto zauzeo je beogradski aerodrom "Nikola Tesla" s prometom od 4,04 miliona dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.