Direktorka sektora za Art Deco dizajn u aukcijskoj kući "Artcurial" Sabrina Dola istakla je značaj ovog predmeta. - Kad kupite komad Ajfelovog tornja, kupujete komad Pariza, zajedno sa svom maštom i simbolikom koju predstavlja - kazala je ona.



Originalno stepenište Ajfelovog tornja pre više od 40 godina isečeno je na manje delove ukupne dužine oko 160 metara i potom rasprodato kolekcionarima. Na njegovom mestu danas se nalaze liftovi koji posetioce prevoze do najviše platforme tornja.



Komad koji je prodat u četvrtak dostigao je cenu od 450.160 evra, što je čak tri puta više od procenjene vrednosti pre aukcije, koja se kretala između 120.000 i 150.000 evra.



Jedan deo istog stepeništa prodat je još 2008. godine privatnom kupcu iz SAD za rekordnih 550.000 evra.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.