Direktorka sektora za Art Deco dizajn u aukcijskoj kući "Artcurial" Sabrina Dola istakla je značaj ovog predmeta. - Kad kupite komad Ajfelovog tornja, kupujete komad Pariza, zajedno sa svom maštom i simbolikom koju predstavlja - kazala je ona.
Originalno stepenište Ajfelovog tornja pre više od 40 godina isečeno je na manje delove ukupne dužine oko 160 metara i potom rasprodato kolekcionarima. Na njegovom mestu danas se nalaze liftovi koji posetioce prevoze do najviše platforme tornja.
Komad koji je prodat u četvrtak dostigao je cenu od 450.160 evra, što je čak tri puta više od procenjene vrednosti pre aukcije, koja se kretala između 120.000 i 150.000 evra.
Jedan deo istog stepeništa prodat je još 2008. godine privatnom kupcu iz SAD za rekordnih 550.000 evra.
Prodat deo Ajfelovog tornja - potiče iz 1889. godine i vredi čitavo bogatstvo
Kupac koji je lično prisustvovao aukciji postao je novi vlasnik dela originalnog stepeništa Ajfelovog tornja, segmenta sa 14 stepenika, visokog 2,7 metara i teškog oko 1,4 tone, koji potiče iz 1889. godine, kada je čuveni pariski simbol završen.
