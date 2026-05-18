Za pakovano meso videćete deklaraciju, dok za meso kupljeno u mesari nema deklaracije i morate se osloniti na poštenje trgovca.

Evropske institucije sve više pooštravaju kontrole prehrambenih proizvoda, dok potrošači postaju oprezniji kada je u pitanju poreklo hrane.

Praksa prodaje odmrznutog mesa, koje se kupcima ponekad predstavlja kao sveže, ponovo je došla u centar pažnje, iako evropska pravila jasno propisuju da takvi proizvodi moraju biti posebno označeni, piše Slobodna Dalmacija. Hrvatsko tržište mesa je godinama pod lupom zbog velikog uvoza smrznutog mesa, posebno iz Brazila i drugih južnoameričkih zemalja.

Sam uvoz takvog mesa nije ilegalan, ali problem nastaje kada se odmrznuti proizvodi prodaju ili deklarišu kao sveži, što je suprotno propisima Evropske unije i Hrvatske.

Meso mora biti jasno označeno Poslednjih godina, niz skandala, medijskih upozorenja i nalaza inspekcija pokrenuo je pitanje koliko potrošači zapravo znaju o mesu koje kupuju.

Posebno zabrinjavajuće su bile informacije o velikim količinama jeftinog smrznutog mesa koje je, nakon odmrzavanja, završilo u prodaji bez jasne oznake da je prethodno bilo zamrznuto. Stručnjaci upozoravaju da je prosečnim kupcima veoma teško da razlikuju sveže od odmrznutog mesa, posebno kada je reč o mlevenim proizvodima i prethodno upakovanoj robi.

Stoga naglašavaju da etikete ostaju najvažniji izvor informacija koje potrošači treba da provere pre kupovine. Prema pravilima Evropske unije, odmrznuto meso mora biti jasno označeno.

Deklaracija treba da sadrži informacije poput oznake "odmrznuto" ili "prethodno zamrznuto", kao i zemlju porekla, klanja i sečenja mesa, piše Dnevno.hr

Brazilska govedina Udruženja potrošača upozoravaju da takve etikete često nisu dovoljno vidljive ili ih kupci jednostavno previđaju tokom kupovine. Stručnjaci takođe navode nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da je meso zamrznuto, kao što su povećana količina tečnosti u ambalaži, mekša tekstura i neujednačena boja mesa.

Poseban oprez se savetuje kod mlevenog mesa jer je upravo kod takvih proizvoda najteže proceniti kvalitet i starost sirovine. Domaći proizvođači godinama upozoravaju da jeftin uvoz uništava cene na tržištu i stavlja hrvatske poljoprivrednike u neravnopravan položaj.

Istovremeno, među građanima raste nepoverenje u poreklo proizvoda koji se prodaju u trgovinskim lancima. Dodatnu zabrinutost izazvale su i evropske kontrole određenih pošiljki brazilske govedine u kojima su pronađeni tragovi zabranjenih lekova i hormona. Takvi slučajevi ponovo su otvorili debatu o kvalitetu kontrola uvezenog mesa na evropskom tržištu.

Dodatna ograničenja Zbog rastućih kontroverzi oko zdravlja i bezbednosti južnoameričkog mesa, Evropska unija priprema dodatna ograničenja i strože uslove za uvoz govedine iz Brazila.

Evropske institucije već raspravljaju o zabrani ili značajnom smanjenju uvoza iz određenih brazilskih pogona koji ne ispunjavaju evropske standarde bezbednosti hrane i sledljivosti proizvoda.

Takva odluka mogla bi imati značajan uticaj i na hrvatsko tržište, koje se godinama oslanjalo na jeftiniji uvoz. Neki domaći proizvođači smatraju da bi stroža pravila mogla otvoriti prostor za jačanje domaće proizvodnje i kvalitetnije označavanje mesa na policama prodavnica.

Stručnjaci savetuju potrošačima da kupuju meso od proverenih proizvođača i mesara, pažljivo čitaju etikete i izbegavaju proizvode sa previše tečnosti u ambalaži.

Iako institucije tvrde da se kontrole sprovode redovno, neki građani i dalje smatraju da transparentnost porekla hrane nije dovoljno jasna, posebno kada je u pitanju meso koje svakodnevno završava na stolovima hrvatskih potrošača.

