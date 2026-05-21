Ipak, uprkos pojeftinjenju, trešnje su i dalje među najskupljim voćnim kulturama na tezgama, pa ih mnogi kupci i dalje smatraju luksuzom.

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu zabeležen je pad cena trešanja usled bolje ponude, a niže cene imali su i breskva, borovnica, jagoda, pojedine sorte jabuka, kruške, pomorandže i grejpfrut. Sa druge strane, skuplji su bili mandarina, kruška viljamovka i belo grožđe.

Kada je reč o povrću, slabija ponuda šargarepe uticala je na rast njene cene, dok su skuplji bili i boranija, celer, krastavac salatar, mladi crni luk, pasulj tetovac, patlidžan, paprika babura, ljuta paprika i tikvice. Pad cena zabeležen je kod blitve, brokolija, karfiola, mladog kupusa, belog i crnog luka, paradajza, zelene salate i zelja.

Na zelenoj pijaci Kalenić u Beogradu ponuda voća i povrća bila je veoma bogata i raznovrsna. Veća količina trešanja na tezgama spustila je cenu na oko 1.000 dinara po kilogramu, ali prodavci ističu da je potražnja i dalje ograničena zbog visokih cena. Kod povrća su jeftiniji bili boranija, brokoli, karfiol, krastavac salatar, mladi kupus, mladi krompir, crni i beli luk, zelena salata, zelje i šargarepa.

Slična situacija zabeležena je i na zelenoj pijaci u Pirotu, gde je bolja ponuda trešanja i jagoda dovela do nižih cena. Jagoda se najčešće prodavala za oko 500 dinara po kilogramu, dok je cena trešanja dominirala na nivou od oko 1.000 dinara za kilogram. U prometu povrća najveća tražnja bila je za mladim krompirom, tikvicama i paprikom šiljom, što je dodatno uticalo na snižavanje njihovih cena, objavio je STIPS.

Na zelenoj pijaci u Pančevu zabeležena je prosečna ponuda i nešto bolja prodaja nego prethodne sedmice. U odnosu na raniji period skuplji su bili jabuka greni smit i mladi kupus, dok su niže cene zabeležene kod suve šljive i krompira.

Prodavci očekuju da bi sa nastavkom sezone i dodatnim pristizanjem domaćeg voća i povrća na pijace moglo doći do postepenog stabilizovanja cena, posebno kod trešanja i jagoda, koje su trenutno među najtraženijim proizvodima.

