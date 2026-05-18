PIO fond je objasnio koji uslovi važe za žene u narednoj godini.

Sada je stigla i dobra vest o isplati dodatka za decu za penzionere iz Hrvatske.

Dodatak za decu za april isplatiće Hrvatski zavod za penziono osiguranje (HZMO) u sredu, 20. maja 2026. godine.

Isplata je osigurana za gotovo 115.000 korisnika i 240.000 dece, što je značajan rast u odnosu na prošli mesec, kada je bez ove novčane naknade ostalo oko 46.000 korisnika.

Za isplatu dodatka ovog meseca je osigurano 14,25 miliona evra.

Dodatak za decu u maju će dobiti oko 13.000 korisnika više nego prošli mesec, što znači da ih je i dalje manje u ovogodišnjem ciklusu prijava od marta 2026. u odnosu na onaj prošli.

Kako godina odmiče, očekuju se nove prijave za korisnike koji će tek ostvariti pravo pa će brojka i dalje rasti, premda je cenzus za ostvarivanje prava isti već nekoliko godina, upkos rastu plata i troškova života.

Dodatak je sada osiguran za oko 27.000 dece više nego u aprilu, piše Mirovina.

