Iako je mnogi i dalje smatraju tipično mediteranskom biljkom, pokazalo se da veoma dobro uspeva u kontinentalnom delu Hrvatske.

Među onima koji su to prepoznali pre dve decenije je porodica Zec, koja je odlučila da se okuša u uzgoju lavande prvenstveno zato što nije zahtevna za održavanje, a bolesti i štetočine retko prave probleme.

"Ispostavilo se da je slavonsko zemljište odlično i za mediteranske useve. Zanimljivo je da su čak i Dalmatinci prepoznali kvalitet slavonske lavande, pa je danas i oni uzgajaju i prodaju kao svoj proizvod", rekla je Monika Fekete.

Postoje i izazovi

Prošlogodišnja žetva je bila veoma dobra, a nadaju se sličnim rezultatima i ove sezone. Međutim, najveći problem su vreme i sušni periodi.

"Prošla godina je bila izuzetno sušna, pa smo morali povremeno da navodnjavamo plantaže. Verovatno će slično biti i ove godine", rekla je Anica Zec.

Ona dodaje da bi veće površine pod lavandom mogle da donesu ozbiljniji prihod.

"Svakako postoji mogućnost dobre zarade na većim plantažama i od toga bi se moglo živeti", smatra Antun Zec.

Oko 350 porodičnih farmi u Hrvatskoj trenutno se bavi uzgojem lavande. Većina proizvođača samostalno prerađuje biljku jer organizovani otkup praktično ne postoji.

"Trebalo bi da radimo na boljoj prodaji i većoj potrošnji domaćih proizvoda jer su proizvodi od lavande pre svega lekoviti i prirodni", kaže Anica Zec, piše Dnevno.hr

Slavonska lavanda konkuriše dalmatinskoj lavandi

Stručnjaci takođe potvrđuju da lavanda ima veliki potencijal. Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku već radi na razvoju prirodnog konzervansa na bazi lavande koji bi se mogao koristiti u kozmetičkoj industriji.

"Naš cilj je da sintetičke konzervanse zamenimo prirodnim kako bismo produžili rok trajanja proizvoda, sprečili oksidaciju i dobili prirodniji kozmetički proizvod", objasnila je dekanka fakulteta Danica Jokić.

Trenutno se lavanda gaji na oko 250 hektara u Hrvatskoj, a najveće površine su u Slavoniji. Stručnjaci ističu da klimatske promene i sve veći broj sunčanih dana pogoduju uzgoju ove kulture na kontinentu.

"Lavanda se ranije mogla gajiti u kontinentalnim uslovima, ali zbog viših temperatura i većeg broja sunčanih dana u Slavoniji, povećala se i količina eteričnog ulja, a njegov kvalitet može da se takmiči sa kvalitetom Dalmacije", rekla je Monika Tkalec sa Fakulteta agrobiotehničkih nauka u Osijeku.

