Velike ambicije, milioni evra ulaganja i ideja koja je trebalo da promeni način na koji se automobili pune električnom energijom nisu bili dovoljni za uspeh, piše Fenix.

Nemačka kompanija Sono Motors iz Minhena zvanično je obustavila sve poslovne aktivnosti 31. jula 2026. godine i pokrenula stečajni postupak. Umesto nastavka razvoja automobila, kompanija sada traži kupce za svoju preostalu tehnologiju, patente, elektronske sisteme i tehničku dokumentaciju.

Sion je trebalo da bude automobil budućnosti

Najveća nada kompanije bio je model Sion, električni automobil koji je trebalo da se razlikuje od svih drugih vozila na tržištu.

Njegova posebnost bila je u solarnim ćelijama ugrađenim direktno u karoseriju. Ideja je bila da automobil proizvodi dodatnu električnu energiju tokom vožnje i parkiranja, čime bi se smanjila potreba za klasičnim punjenjem baterije.

Projekat je privukao veliku pažnju jer je predstavljao spoj električne mobilnosti i obnovljive energije. Međutim, uprkos velikom interesovanju, Sion nikada nije ušao u masovnu proizvodnju.

Kupcima vraćeno oko 50 miliona evra

Problemi za Sono Motors postali su ozbiljni nakon što nisu uspeli da pronađu nove investitore.

Kompanija je nakon neuspešnih pregovora morala da vrati kupcima oko 50 miliona evra akontacija za rezervacije automobila koji nikada nisu proizvedeni.

Nakon toga pokušano je restrukturiranje poslovanja. Odustalo se od proizvodnje sopstvenog automobila, a fokus je prebačen na razvoj i prodaju solarne tehnologije drugim proizvođačima automobila i kompanijama koje koriste velike vozne parkove.

Ni taj plan, međutim, nije uspeo da spase kompaniju.

Matična kompanija odustala od solarne mobilnosti

Konačan kraj projekta usledio je kada je matična kompanija Sono Group N.V. odlučila da prekine dalje finansiranje i povuče se iz oblasti solarne mobilnosti.

Nakon te odluke, vlasnički udeo u kompaniji Sono Motors prenet je direktorima Denisu Azharu i Janu Širmajsteru za simboličan iznos od jednog evra, uz prenos zajmova vrednih oko 10,5 miliona evra.

Umesto automobila - ulaganja u kriptovalute

Dok se Sono Motors gasi, matična kompanija promenila je poslovni pravac.

Umesto razvoja solarnih vozila, Sono Group se okrenula ulaganjima u bitkoin i digitalnu imovinu, potpuno napustivši prvobitnu ideju o održivoj mobilnosti.

Tehnologija još ima vrednost

Iako je projekat automobila propao, kompanija veruje da razvijena tehnologija i dalje ima tržišni potencijal.

Na prodaju su ponuđeni paket pod nazivom Sono Solar, koji uključuje patente, elektronske sisteme, tehničku dokumentaciju i znanje razvijano tokom gotovo deset godina rada.

Da li će neka druga kompanija preuzeti ovu tehnologiju i pokušati da je ponovo primeni u električnim vozilima, za sada ostaje neizvesno.

Jedno je sigurno – automobil koji je trebalo da donese novu eru solarne mobilnosti završio je pre nego što je ikada stigao na puteve.

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