Do sada se ova obaveza uglavnom odnosila na vozila težine preko 3,5 tone. Zbog približavanja roka, poslednjih nedelja je zabeleženo povećano interesovanje prevoznika za ugradnju uređaja.

"Ograničenje se pomerilo sa vozila težine 3,5 tone na 2,5 tone. Vozila koja prevoze prikolice i prelaze tu tonažu morala su i ranije imati tahograf, tako da to ostaje isto. U poslednjih nekoliko dana, odnosno nedelja, imali smo povećan broj dolazaka vozila. Pošto se rok približava, neka kasne, a imamo upite i za 1. jul", rekao je za RTL Juraj Svrtan, šef tahografske stanice.

Tahograf beleži vreme vožnje, pauze i druge podatke o radu vozača.

Ugradnja traje nekoliko sati, a pre toga vozilo mora da prođe tehnički pregled. Cena, u zavisnosti od modela vozila i složenosti postupka, kreće se između 1.200 i 1.900 evra.

Pored ugradnje tahografa, vozači u međunarodnom saobraćaju moraju imati važeću vozačku karticu, a transportne kompanije moraju imati kompanijsku karticu.

Nova pravila donose i izmene vezane za odmor vozača. Redovan nedeljni odmor od 45 sati više se ne može provoditi u kabini kamiona, već u hotelu ili drugom odgovarajućem smeštaju, a cilj je povećanje bezbednosti na putevima i sprečavanje umora vozača, piše tportal.

Međutim, prevoznici upozoravaju na moguće probleme, od nedostatka smeštajnih kapaciteta i bezbednih parkinga do dodatnih troškova poslovanja. Ministarstvo saobraćaja kaže da su pravila jasno propisana i da će njihovo sprovođenje pratiti inspektori. Za one koji ih se ne pridržavaju predviđene su kazne koje mogu preći 6.000 evra.

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