Posebnu pažnju privukle su objave na Fejsbuk stranici "Gde na more.com", koje prikazuju cene hrane i pića koje će mnogi platiti tokom odmora ovog leta.

Objavljeni cenovnici brzo su izazvali brojne reakcije i poređenja sa prošlogodišnjim sezonama, a mnogi se pitaju da li su cene na crnogorskom primorju ponovo porasle. Iako konačna cena odmora zavisi od destinacije, restorana i datuma putovanja, pregled ponude pokazuje da ćete za određene obroke i pića morati da platite znatno više nego pre nekoliko godina.

Ponuda za doručak uključuje nekoliko klasičnih jela. Jaja na hlebu koštaju 8,5 evra, dok se omleti prodaju po cenama između 7,5 i 8,5 evra. Poširana jaja od 180 grama koštaju 5,5 evra, kao i priganice sa prilogom.

Među najpristupačnijim stavkama na meniju je domaća pita sa sirom, po ceni od 3,8 evra. Ljubitelji italijanske kuhinje će za picu platiti između osam i 15 evra, dok pojedine vrste pica na meniju dostižu cene između 11,8 i 12,8 evra. Testenine se prodaju po cenama od 11,5 do 23,5 evra, u zavisnosti od vrste i sastojaka.

Salate, hamburgeri i roštilj nisu među najjeftinijim opcijama

Salate se uglavnom kreću između sedam i 12 evra. Sezonske i mešane salate koštaju 3,9 evra, vitaminske salate 5,2 evra, dok grčke salate koštaju 11,5 evra. Hamburgeri se prodaju po cenama od osam do 14 evra, dok punjene, gurmanske i pljeskavice sa pavlakom dostižu 15,5 evra.

Među jelima sa roštilja, ćevapi od 300 grama koštaju 13,5 evra. Domaća teleća kobasica od 300 grama košta 14,5 evra, koliko koštaju i pečeni pileći bataci. Pileća prsa i hrskava pileća krilca prodaju se po ceni od 15,5 evra.

Poređenja radi, mnogi komentatori ističu da su neka jela sa roštilja znatno skuplja nego u Srbiji, gde se slični proizvodi mogu naći po znatno nižim cenama. Najskuplji deo ponude čine riblji specijaliteti i premium jela od mesa. Cene jela od ribe kreću se od 15 do čak 30 evra, dok osnovna jela od ribe počinju od 5,5 evra, u zavisnosti od vrste ribe i načina pripreme.

Među najskupljim artiklima su teleći medaljoni sa pečurkama, koji koštaju 26,5 evra. Kafa košta dva evra, kokteli prelaze 12 evra.

Kada je reč o pićima, cene su takođe privukle pažnju turista. Kafa košta između dva i tri evra, pivo između tri i pet evra, a bezalkoholna pića imaju slične cene. Kokteli spadaju među skuplja osveženja, sa cenom koja se kreće između 10,5 i 12,5 evra.

Za mnoge goste, dodatni trošak su sadržaji na plaži. Prema dostupnim informacijama, set od dve ležaljke i suncobrana ove sezone košta 12 evra dnevno.

Oni koji žele više privatnosti i udobnosti za baldahin moraće da plate 25 evra dnevno. Fotografije cenovnika izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama. Neki korisnici smatraju da su cene očekivane za turističku sezonu na Jadranu, dok drugi ističu da je odmor na crnogorskom primorju postao znatno skuplji nego prethodnih godina, piše Dnevno.hr

Međutim, konačan utisak o troškovima letnjeg odmora zavisiće od izbora destinacije, restorana i perioda u kome putujete, jer cene mogu da variraju od mesta do mesta i tokom same sezone.

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