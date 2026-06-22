Konobar nije dobio bakšiš - objasnio je kako se osvetio škrtim mušterijama

Iako su ga upozorili da bi zbog tog poteza mogao da dobije otkaz, smatra da je bio u pravu. Dok jedni tvrde da je američka kultura davanja napojnica „izmakla kontroli“, drugi od njih zavise kako bi prehranili svoje porodice i platili račune. Upravo zato je jedan konobar osetio potrebu da se suoči sa gostima koji mu nisu ostavili uobičajenih 10 do 20 odsto napojnice, piše Mirror.

Opisao je kako je svom stolu pružio „vrhunsku“ uslugu, ali su gosti otišli a da ga nisu „nagradili“ sa nekoliko dolara. Na Redditu je napisao:

„Dvojica muškaraca došla su na ručak u restoran. Obrok je protekao bez problema i spakovao sam im ostatke hrane. Dok sam donosio račun, pitao sam ih: ‘Da li je večeras sve bilo u redu?’ Jedan od njih je rekao: ‘Pačetina je bila malo suva.’“

Menadžer je bio zauzet

„Na to sam odgovorio: ‘Žao mi je što to čujem, preneću kuvaru.’ Naravno, voleo bih da sam im barem dao neki popust, ali moj menadžer je bio zauzet, a oni su žurili da odu.“

„Ostavio sam račun i nastavio da radim. Dok sam čistio sto, video sam da su ostavili nula dolara napojnice na račun od 65 dolara. Au.“

Ispričao je da je iste goste nekoliko dana kasnije sreo u lokalnoj pekari i odlučio da direktno reaguje na „goste koji ne ostavljaju napojnicu“.

Dodao je:

„Dok sam čekao svoju porudžbinu, primetio sam nekoga iza sebe kako se nelagodno vrpolji.“

„Odjednom sam ga prepoznao kao istog gosta iz restorana. I gle čuda, i čovek koji je bio s njim stajao je pored njega.“

„Kasir mi je dao porudžbinu, a dok sam se okretao da odem, rekao sam: ‘Samo se pobrinite da njemu ostavite bolju napojnicu nego meni, važi?’ Otišao sam, a njihova bleda lica ostala su iza mene, dok sam se u sebi smejao.“

Iako je bio zadovoljan svojom „osvetom“, njegovi roditelji osudili su njegov postupak i rekli da je prekršio pravila pristojnog ponašanja.

Dodao je:

„Kada sam porodici ispričao šta sam uradio, rekli su da je to strašno kršenje bontona, ali nisam siguran da su u pravu. Gost ima pravo da ostavi napojnicu kakvu želi, čak i simboličnu, ali potpuno izostavljanje napojnice šalje jasnu poruku.“

U komentarima mu je jedan korisnik napisao:

„Oni nisu u pravu jer nisu ostavili napojnicu, ali mogao bi da dobiješ otkaz ako se vrate u restoran i kažu menadžmentu šta si im rekao nekoliko dana kasnije, van restorana. Ili bi mogli da napišu lošu recenziju na Jelpu (sajt za ocenjivanje restorana u SAD-u).“

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