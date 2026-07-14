Cilj pojačanih kontrola je suzbijanje sive ekonomije i stvaranje uslova za uspešnu turističku sezonu. Iako poslodavci nemaju ništa protiv inspekcija, smatraju da prečesti inspekcijski nadzori u jeku sezone često remete njihovo svakodnevno poslovanje.

Od početka jula, povećane su inspekcijske inspekcije u šest primorskih opština, kao i u Kolašinu i Žabljaku.

Poreske, tržišne, turističke i sanitarne inspekcije, kao i inspekcije rada i bezbednosti hrane, svakodnevno su na terenu.

Cilj je da se što više privrednih aktivnosti uvede u legalne tokove.

"Ono što ne možemo tolerisati je siva ekonomija. Inspekcije moraju biti na terenu kako bi se ona suzbila i omogućilo zdravoj ekonomiji da ima ravnopravne uslove na tržištu", rekao je predsednik Koordinacionog tela za inspekcijski nadzor Milutin Butorović.

Na sastanku sa predstavnicima Unije poslodavaca, inspektori su čuli da privrednici podržavaju kontrole, ali da im smeta njihova učestalost.

"Jedan privredni subjekt skoro svakodnevno poseti inspekcija. To troši vreme i resurse, posebno u ugostiteljstvu, kada bi fokus trebalo da bude na gostima i kvalitetu usluge", rekla je Suzana Radulović iz Unije poslodavaca.

Poslodavci su stoga predložili drugačiji način organizovanja nadzora.

"Predložili smo da se formiraju zajednički timovi više inspekcija kako bi se istovremeno sprovodile kontrole i skratilo vreme koje privrednici izdvajaju za inspekcijski nadzor", dodala je Radulović.

U Koordinacionom telu kažu da im nije cilj da otežavaju poslovanje i ističu da su spremni da prihvate razumne zahteve privrednika, piše RTCG.

"Mislim da smo u praksi pokazali kako funkcionišu koordinisane akcije, kao što su one u Kotoru, akcije 'Dostava' i 'Crna povelja'. Ovde smo da čujemo šta zdrava ekonomija očekuje od inspekcijskih organa i učinićemo sve što možemo, jer zdrava ekonomija znači bogatu Crnu Goru", zaključio je Butorović.

Pojačane inspekcijske kontrole na primorju i na severu trajaće do 10. septembra, a u tom periodu će svakodnevno na terenu biti više od 100 inspektora.

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