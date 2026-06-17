Ovo je prema najnovijem istraživanju koje je naručio Svetski savet za putovanja i turizam (WTTC), sprovedenom na uzorku od više od 2.500 putnika sa četiri ključna tržišta - Velike Britanije, SAD, Kanade i Australije - čiji odgovori, primenjeni na projekcije za 2026. godinu, mogli bi duboko da promene evropski turistički pejzaž.

Prema rezultatima, ako bi putnici redovno nailazili na kašnjenja od tri do četiri sata pri ulasku u zemlje Šengena, oko trećine njih bi značajno smanjilo verovatnoću putovanja u zemlje Šengena ili bi izabralo potpuno druge destinacije.

Osetljivi Britanci Britanski turisti pokazali su najveću osetljivost na vreme čekanja, pri čemu je 39% njih reklo da bi verovatno otkazali putovanje ako bi došlo do kašnjenja duže od tri sata.

U SAD i Kanadi ovaj udeo je 33 odsto, a među australijskim putnicima 27 procenata. Turisti generalno podržavaju strože kontrole. Oko 65 odsto njih podržava EES, dok se samo šest procenata snažno protivi biometrijskim proverama.

Međutim, spremnost za posetu Evropi naglo opada zbog mogućnosti nepredvidivih redova. Ključne prednosti sistema ispitanici vide kao veću bezbednost na granicama (57 odsto), bržu obradu na budućim putovanjima (52 procenta) i veće poverenje u granične kontrole (43 odsto).

Uprkos tome, svest o novim pravilima ostaje izuzetno niska, pri čemu 55 odsto ​​putnika zna malo ili ništa o EES-u, dok 49 procenata uopšte ne zna šta će se od njih tražiti prilikom prelaska šengenske granice.

Saradnja između vlada i turističkog sektora

"Uvođenje EES-a je važan korak napred u modernizaciji evropskih granica i jačanju bezbednosti", kaže Glorija Gevara, predsednica i izvršna direktorka Svetskog saveta za putovanja i turizam (WTTC).

Ona je naglasila da putnici podržavaju biometrijske sisteme, ali je takođe upozorila na neizbežne početne probleme. Ona vidi rešenje u saradnji između vlada i turističkog sektora kroz digitalnu prethodnu registraciju i bolju operativnu spremnost.

S druge strane, Uku Sârekano, direktor Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks), upozorava da bi stabilizacija novog sistema mogla da traje i do dve godine jer se pojedinačne države članice bore sa implementacijom.

"Očekujemo da se situacija stabilizuje za jednu ili dve godine. Najzahtevniji deo je prva registracija, to je trenutak kada će se uzimati otisci prstiju i slike lica. Ako osoba ponovo poseti EU, ne mora da prolazi kroz isti proces, tako da može imati brži način ulaska", kazao je on, piše kanadski PAX News.

Sistem je pokrenut prošlog oktobra, a postao je u potpunosti operativan 10. aprila. Trenutna fleksibilnost provera, koja je namenjena smanjenju gužve, ističe u septembru.

Kako bi se sprečio pad turizma, WTTC apeluje na države članice da ubrzaju uvođenje aplikacije "Putuj u Evropu" i obezbede više osoblja na prelazima. Istraživanja pokazuju da je 87 odsto putnika spremno da toleriše kratkotrajne poremećaje, ali tolerancija prestaje ako čekanja redovno prelaze tri sata.

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