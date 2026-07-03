Ovaj dokument možete izvaditi u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije: Ambasadi u Atini ili Generalnom konzulatu u Solunu.

U nastavku je detaljan vodič kroz proceduru, korak po korak.

Procedura za izdavanje putnog lista

Korak 1: Prijava nestanka policiji

Prvi korak je odlazak u najbližu policijsku stanicu kako biste dobili policijski zapisnik (potvrdu) da je pasoš izgubljen ili ukraden.



Važno: Za izdavanje ove potvrde morate znati broj svog pasoša. Zato je uvek korisno imati fotokopiju dokumenta, sliku u telefonu ili sačuvan broj na nekom drugom mestu. Ako putujete preko agencije, oni imaju broj vašeg pasoša na spisku putnika.

Šta ako nemate broj pasoša? U tom slučaju se prvo obratite srpskom konzulatu/ambasadi. Oni će od MUP-a Srbije zatražiti vaše podatke i izdati vam potvrdu o posedovanju pasoša (na grčkom jeziku). Sa tom potvrdom tek onda odlazite u grčku policiju po zapisnik.

Korak 2: Podnošenje zahteva u konzulatu

Nakon što dobijete policijsku potvrdu, odlazite u konzulat/ambasadu radi pokretanja postupka. Za ovaj korak vam je potrebno sledeće:

Potvrda iz policije (iz Koraka 1).



Popunjen zahtev (ukoliko se dokument izdaje za maloletno lice, neophodna je saglasnost oba roditelja).

Izjava u kojoj ćete ukratko opisati kako je došlo do nestanka pasoša.

Dve fotografije (dimenzija 3,5 x 4,5 cm).

Identifikacioni dokument (lična karta, ili eventualna kopija lične karte/pasoša).

Napomena: Ako nemate nikakav dokument kod sebe, konzulat će službeno zatražiti proveru vaših biometrijskih podataka od MUP-a Srbije (ukoliko to već nije urađeno u Prvom koraku).

Korak 3: Plaćanje takse i preuzimanje

Vreme izrade: Ukoliko je dokumentacija kompletna i nema administrativnih smetnji, putni list se izdaje odmah. Ako je potrebna dodatna provera podataka preko MUP-a Srbije, procedura može potrajati nekoliko sati.

Cena: Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 43 €.

Važne napomene

Putni list važi isključivo za povratak u Srbiju (uključujući i tranzit kroz druge zemlje na putu do kuće). Kada se vratite u zemlju, morate podneti zahtev za novi pasoš, piše nportal.

U hitnim slučajevima, konzulatu se za izdavanje putnog lista možete obratiti i van radnog vremena - uključujući vikende, praznike i neradne dane.

Opcija za državljane Srbije sa boravkom u Grčkoj

Ukoliko živite ili boravite na duži period u Grčkoj, nakon nestanka pasoša možete podneti zahtev za novi pasoš umesto putnog lista.

Gde se podnosi zahtev: Isključivo u Ambasadi u Atini.

Cena takse: Ukupno 118 € (64 € za izradu novog pasoša + 54 € za oglašavanje starog pasoša nevažećim).

Vreme čekanja: Na novi pasoš se u proseku čeka oko tri nedelje.

Za sve dodatne informacije i podršku možete direktno kontaktirati Ambasadu u Atini ili Generalni konzulat u Solunu.

Adresa i kontakt Ambasade Republike Srbije u Grčkoj

Adresa: 106, Vasilissis Sofias Ave. 11527 Atina

Radno vreme: od ponedeljka do petka od 08:30 do 16:30 časova

Telefon: + 30210 / 777-43-44

Dežurni telefon ambasade: + 30210 / 777-43-44

Adresa i kontakt Generalnog konzulata Republike Srbije u Solunu

Adresa: Komninon 4, 54624 Solun

Kontakt telefon: + 30 2310 244 266 i + 30 2310 244 267.

Elektronska adresa: srbcons@otenet.gr

Kontakt telefon za hitne slučajeve van radnog vremena: + 30 69 37 108 041 (Viber/WhatsApp).

Rizične destinacije za turiste u inostranstvu

Kako je putnicima iz Srbije Grčka tradicionalno najprimamljivija destinacija za letovanje, ukazujemo na kritična mesta u Grčkoj gde su krađe česte:

- mesto Laganas na ostrvu Zakintos,

- mesto Kavos na ostrvu Krf,

- mesto Kardamena na ostrvu Kos,

- mesto Faliraki na ostrvu Rodos,



- mesta Hersonisos i Malia na ostrvu Krit



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