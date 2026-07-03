Koristili su ih i stari Rimljani, a njihova popularnost nije izbledela ni posle više od 2000 godina. Alpski vrhovi i slikovita jezera, gradovi koji čuvaju neka od najvećih umetničkih blaga na svetu i suncem obale pune modernih letovališta: sve to nudi Italija, zemlja u našem susedstvu gde uvek pronalazimo novo mesto vredno divljenja.

Jedno od njih je Toskana, region poznat po vinogradima, srednjovekovnim gradovima i pejzažima koji su inspirisali brojne umetnike.

Upravo tamo se krije posebno prirodno čudo, termalni izvori Saturnije.

Privlači sve više turista

Smeštena na jugu Toskane u centralnoj Italiji, Saturnija je mali grad koji pripada opštini Mančano, odnosno pokrajini Groseto.

Danas ima samo oko 280 stanovnika. Na prvi pogled izgleda kao mnoga druga toskanska naselja, ali samo nekoliko kilometara dalje nalazi se atrakcija zbog koje vredi skrenuti sa uobičajenih ruta.

To su Kaskate del Mulino, prirodni vodopadi i bazeni koje je milenijumima oblikovala termalna voda bogata mineralima.

Prema legendama, njihovo poreklo je povezano sa rimskim bogovima. Jedna kaže da je Saturn, umoran od ljudskih sukoba i ratova, poslao munju na Zemlju iz koje je potekla vruća sumporna voda da bi ljudima donela mir.

Temperatura iznad 37 stepeni

Druga tradicija govori o sukobu između bogova. Kada je Jupiter svrgnuo Saturna sa prestola, u napadu besa bacio je na njega munju koja je promašila metu i udarila u zemlju, stvarajući izvore i travertinske formacije koje su danas simbol Saturnije.

Ali vratimo se podjednako fascinantnom stvarnom svetu. Naime, na ovom mestu, svake sekunde iz zemlje izvire oko 500 litara vode temperature od oko 37,5 stepeni Celzijusa.

Zahvaljujući stalnom protoku, voda se spušta niz krečnjačke terase i stalno se obnavlja, puneći pritom prirodne bazene.

Upravo taj proces je stvorio prepoznatljive bele travertinske kaskade po kojima je Saturnija danas poznata.

Sami vodopadi Kaskate del Mulino dobili su ime po starom mlinu koji se nalazi odmah pored izvora. Para koja se izdiže iznad vode u hladnijim danima i zelenilo koje okružuje celo područje stvaraju scenu koja može da parira mnogim egzotičnim destinacijama.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da su ovi prirodni bazeni dostupni svima i da ne morate da kupujete kartu za ulazak. Dok mnogi evropski termalni kompleksi naplaćuju "masnu" ulaznicu, u ovim prirodnim bazenima u srcu Toskane možete plivati potpuno besplatno.

I to tokom cele godine!Voda u Saturniji je izuzetno bogata sumporom, sulfatima, bikarbonatima i drugim mineralnim sastojcima.

Pored svega navedenog, sadrži i vodonik-sulfid i ugljen-dioksid, koji joj daju karakterističan i blago neprijatan miris koji se može osetiti po dolasku na bazene.

Od davnina, ovom mineralnom sastavu se pripisuju blagotvorna dejstva na kožu, a veruje se da doprinosi opštem opuštanju tela. Međutim, zbog visoke koncentracije sumpora, preporučuje se skidanje nakita, posebno srebra, jer brzo pocrni u kontaktu sa vodom.

Istorija Saturnije je podjednako fascinantna kao i njeni termalni izvori. Čitavo područje je bilo naseljeno još od Etruraca.

Prema nekim izvorima, naselje u to vreme se zvalo Aurinija i smatra se jednim od najstarijih na Apeninskom poluostrvu, piše Putni kofer.

Rimljani su tamo osnovali koloniju 183. godine pre nove ere i nazvali je Saturnija. Termalni izvori su korišćeni čak i tada, a njihova popularnost nije izbledela ni posle više od 2.000 godina.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.