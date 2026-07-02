Balaton, "Blatno jezero" ili od milošte poznato kao "Mađarsko more", najveće je jezero u srednjoj Evropi i jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Mađarskoj.

Smešteno u zapadnom delu zemlje, proteže se skoro 80 ​​kilometara i poziva vas na kupanje, uživanje u prirodi, kulturi, gastronomiji i, naravno, vrhunskim vinima.

Zahvaljujući plitkoj vodi, koju mnogi ljudi smatraju previše toplom leti, Balaton je posebno popularan među porodicama sa decom, ali i među ljubiteljima sportova na otvorenom, biciklizma, jedrenja i aktivnog odmora.

Šta obići na Balatonu: Od Tihanja i polja lavande do dvoraca i tvrđava

Pored dobro održavanih plaža i šetališta, Balaton nudi i brojna kulturna i istorijska iskustva. Tihanj - slatkiš Balatona Gotovo da nema razglednice Balatona bez poluostrva Tihanj. Ovo slikovito mesto je poznato po benediktinskoj opatiji osnovanoj 1055. godine, koja se smatra jednim od najvažnijih istorijskih spomenika u Mađarskoj.

Smešten na brdu sa pogledom na jezero, manastir nudi spektakularan pogled na okolni pejzaž i jedna je od najposećenijih atrakcija u ovom delu Mađarske. Tihani je takođe poznat po svojim poljima lavande, koja tokom juna i jula oboje brda u ljubičasto.

Šetnja uskim kamenim ulicama među tradicionalnim kućama i malim prodavnicama jedno je od najlepših iskustava na Balatonu.

Posetioci ovde takođe mogu da probaju razne proizvode od lavande, od kojih je verovatno najpoznatiji sladoled.

Balatonfired - elegantna dama severne obale

Na severnoj obali jezera nalazi se Balatonfired, jedno od najstarijih i najelegantnijih letovališta u Mađarskoj. Ovaj grad je poznat po svom Tagorovom šetalištu koje se proteže duž obale i pruža prelep pogled na marinu i jedrilice koje su postale zaštitni znak ovog mesta. Balatonfired posebno privlači ljubitelje vina, velnesa i mirnijeg odmora.

Brojni restorani, vinski barovi i uređene plaže stvaraju prijatnu atmosferu tokom cele turističke sezone. Grad je domaćin brojnih kulturnih događaja i manifestacija, među kojima se ističe tradicionalni Anin bal, jedan od najpoznatijih društvenih događaja u Mađarskoj.

Šiofok - meka zabave i noćnog života

Dok severna obala privlači ljubitelje kulture i vina, južna obala je poznata po živoj atmosferi i zabavi. Šiofok je najveći i najpoznatiji turistički centar Balatona i često se naziva njegovom letnjom prestonicom. Grad je poznat po dugim, uređenim plažama, bič barovima, restoranima i klubovima koji tokom leta ostaju otvoreni do ranih jutarnjih sati.

Upravo zato je Šiofok omiljena destinacija za mlađe turiste i sve koji žele da spoje odmor pored jezera sa bogatim noćnim životom. Tokom leta se ovde održavaju brojni koncerti, festivali i sportski događaji, koji dodatno obogaćuju turističku ponudu.

Kesthelj - grad istorije, nasleđa i kulture

Na zapadnoj strani Balatonskog jezera nalazi se Kesthelj, jedan od najlepših istorijskih gradova u regionu. Njegove uređene ulice, šarmantni trgovi i bogato kulturno nasleđe privlače brojne posetioce tokom cele godine.

Najveća atrakcija grada je svakako Feštetičeva palata, jedna od najvećih baroknih palata u Mađarskoj. Ova impresivna građevina iz 18. veka sada je otvorena za posetioce koji mogu da istraže njene raskošne dvorane, biblioteku sa desetinama hiljada knjiga i prelepo uređen park.

Kesthelj je takođe odlična polazna tačka za posetu obližnjem Hevizu, čuvenom termalnom jezeru koje privlači goste iz celog sveta. Vidikovci i istorijska mesta Balaton je pun mesta sa nezaboravnim pogledom na jezero i okolne vinograde.

Posebno je vredan pažnje vidikovac kod opatije Tihani, sa kojeg se može videti gotovo ceo centralni deo jezera.

Srednjovekovna tvrđava Sigliget, koja se nalazi na vulkanskom brdu iznad obale, nudi podjednako impresivan pogled. Ljubitelji istorije ne bi trebalo da propuste tvrđavu Šimeg, jednu od najbolje očuvanih srednjovekovnih tvrđava u Mađarskoj.

Tokom letnjih meseci ovde se održavaju viteški turniri i istorijske predstave, približavajući posetiocima život u prošlim vekovima. Plivanje, hrana i vino Najpoznatije plaže su u Šiofoku, Balatonfiredu, Zamardiju i Kestelju.

Većina plaža je opremljena travnatim površinama za sunčanje, sportskim objektima, restoranima i dečjim igralištima, piše Pun kufer.

Jedno od najvećih bogatstava ovog kraja su vinogradi koji se protežu duž severne obale. Posebno se ističe područje Badačonja, poznato po vulkanskom zemljištu koje vinima daje posebnu aromu i mineralnost.

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