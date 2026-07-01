Kamenite, peščane, šljunkovite, divlje ili sa mnoštvom sadržaja, Hrvatska ima plaže za svačiji ukus, a ovog puta vam donosimo neke od najpopularnijih za ljubitelje peska - od severa do juga zemlje.

Sakarun - prepoznatljiva po belom šljunku

Plaža Sakarun u severozapadnom delu Dugog otoka skrivena je u jedinom zalivu koji "kvari" ravnu liniju njegove obale otvorenog mora. Jedna je od najpoznatijih prirodnih plaža u Hrvatskoj, a prepoznatljiva je po belom šljunku, tirkiznom moru i očuvanoj prirodi koja je okružuje.

Zbog svojih dramatičnih kontrasta i čudesnih boja, često se poredi sa egzotičnim plažama i nosi nadimak "hrvatski Havaji".

Rajska plaža

Lopar, grad na severu ostrva Rab, zapravo je poluostrvo na ostrvu. Niska je, zelena i peskovita, pa izgleda kao da ju je neko zalepio za kamenito ostrvo domaćina.

Mirisna loparska šuma, gde rastu borovi, mirte i hrastovi crnici, doseže sve do mora u 22 živopisne uvale. Rajska plaža je svakako najpoznatija plaža ne samo u Loparu već i na Rabu. Sa dužinom od jednog i po kilometra, ova rapska lepotica zaista izgleda impresivno, zbog čega se često nalazi na raznim listama najlepših plaža na Jadranu i svetu.

Kraljičina plaža - Nin

Najduža peščana plaža u Hrvatskoj je u Ninu, a kaže se da je čak i hrvatska kraljica Jelena uživala u njenoj lepoti.

Ninske peščane plaže dugačke su osam kilometara, a Kraljičina je najduža. Čak tri kilometra sitnog peska oduševila su reportere Travel Čenela vekovima kasnije, koji su Kraljičinu plažu proglasili jednom od najlepših plaža na svetu, ali osim po lepoti, poznata je i po lekovitom blatu, do kog lako možete doći ako sastružete pesak u plićaku.

Kroz borovu šumu do ostrva

Glavna atrakcija Lopuda je plaža Šunj - jedna od najlepših peščanih plaža na Jadranu, do koje možete doći peške kroz borovu šumu ili golf kolicima - glavnim prevoznim sredstvom na ostrvu. Vožnja do Šunja traje oko deset minuta.

Plaža se nalazi ispod park-šume sa pešačkim stazama. Meštani znaju da tamo treba biti veoma oprezan jer je šunjsko sunce izuzetno jako, a na plaži nema senovitih delova. Plićak je dug, pa ćete morati da prepešačite stotinak metara da biste mogli da se kupate u čistom i toplom moru.

Neotkriveno hrvatsko ostrvo

Pesak, trska, tišina, mir i kristalno čisto more čine Susak idealnom destinacijom za odmor. Ali pravi odmor, bez buke i previše turista.

Zaliv Bok je jedan od najlepših na ostrvu i krasi ga plitko, peskovito morsko dno. Tu nema kafića niti bilo kakvih sadržaja, pa je pametno poneti hranu i piće sa sobom. Plaža Bok je udaljena samo 15 minuta hoda od naselja Donji i Gornji Selo, a pored šetnje do plaže, možete do nje doći i brodom, sa kojeg ćete imati prelep pogled na netaknutu obalu.

Najveća peščana plaža

Okružena morem i vinogradima, Vela Pržina je najveća peščana plaža na Korčuli, koja je, zahvaljujući svojoj lokaciji, koja je štiti od severnih vetrova, omiljeno mesto za kupanje čak i van sezone. Tamo ćete moći da iznajmite ležaljke i suncobrane, pronađete mesto za parkiranje automobila, popijete kafu i nešto pojedete. Vela Pržina je jedna od omiljenih plaža na ostrvu, pa je leti preporučljivo doći što ranije kada nije tolika gužva.

Peščana lepotica - Bijeca

Medulinska rivijera je prava riznica plaža i ostrvaca koji se nižu duž obale. Najpoznatija je peščana lepotica Bijeca, dugačka više od kilometra.

More ovde ulazi polako i blago, što je čini savršenom za porodice sa decom. Na Bijeci možete iznajmiti ležaljku i suncobran i uživati u suncu i zvuku talasa. Ovde zaista možete provesti ceo dan bez brige, a ako želite nešto da jedete ili popijete, Medulin je odmah tu, pun restorana, prodavnica i barova.

Bačvice

Ova peščana plaža u samom srcu grada, otvorena još davne 1919. godine, vekovima je omiljena oaza za kupanje i druženje. Bačvice se nalaze odmah pored gradske luke i mogu da prime preko deset hiljada kupača.

Mljet

Mljet, živopisnije hrvatsko ostrvo, krije mnoge lepote, a jedna od njih (ljubitelji peska će reći) je plaža Saplunara, koja se nalazi na jugoistočnoj strani ostrva. Zaliv, dug oko jedan kilometar, podeljen je na dve plaže: Malu i Veliku Saplunara, iza kojih se nalazi mirisna borova šuma koja pruža prirodni hlad i zaštitu od sunca, piše Pun kufer.

Slanica, Murter - idealna za ljubitelje peska

Plaža Slanica na Murteru je idealna za ljubitelje peska i letnjih aktivnosti - od iznajmljivanja pedalina, kajaka i SUP-ova do adrenalinskih opcija poput jet skija. Za najmlađe su dostupni trambolini, vodeni tobogani i akvapark. Plaža takođe ima šetnicu koja se proteže duž obale, idealnu za opuštajuće šetnje ili vožnju biciklom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.