Grčke pijace i ove sezone privlače turiste iz celog regiona, ne samo prepoznatljivim mirisima i bojama svežih mediteranskih proizvoda, već i cenama koje direktno kroje budžet za letovanje. Za one koji sami pripremaju hranu u apartmanima, pijaca je nezaobilazna stanica, a računica pokazuje - za svakoga ima ponešto.

Sezonski hitovi pristupačni, smokve drže cenu

Na grčkim pijacama smokve se prodaju oko pet evra po kilogramu, dok su breskve znatno povoljnije i kreću se oko 1,50 evra. Kruške su približno 2,50 evra, dok je kilogram šljiva oko dva evra. Ove cene pokazuju veliki raspon u zavisnosti od vrste voća i sezone, pri čemu su sezonske breskve i šljive najpristupačnije turistima, objavila je Grčka info.

Cene povrća

Povrće na pijacama u Grčkoj uglavnom se kreće u sličnom cenovnom rangu. Krastavac i paradajz prodaju se oko 1,50 evra po kilogramu, što ih čini među jeftinijim namirnicama za svakodnevnu kupovinu. Ove cene su posebno interesantne turistima koji u smeštajima sa kuhinjom sami pripremaju obroke.

Simbol Grčke, maslinovo ulje i dalje luksuz

Jedan od najvažnijih proizvoda u Grčkoj, maslinovo ulje, i dalje drži višu cenu. Pakovanje od pet litara košta oko 40 evra, što ga svrstava u značajnije kućne troškove, ali i dalje isplativo u odnosu na kupovinu manjih pakovanja.

Slatkiši za kraj dana

Za one koji ne mogu da zamisle odmor bez tradicionalnih grčkih poslastica, lokalne zanatlije i dalje nude prepoznatljive domaće kolače. U zavisnosti od vrste slatkiša i samog mesta prodaje, kilogram ovih tradicionalnih đakonija kreće se u rasponu od šest do devet evra.

Da li je Grčka i dalje povoljna?

Podvučena crta pokazuje da grčke pijace i dalje nude odličan balans za svačiji džep. Dok artikli poput smokava i maslinovog ulja spadaju u skuplje proizvode, osnovne namirnice za svakodnevnu ishranu ostaju u umerenom i prihvatljivom cenovnom rangu. Upravo ta fleksibilnost i mogućnost kontrole troškova održavaju Grčku na tronu omiljene letnje destinacije naših turista.

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