Lista troškova samo raste - obuća, nakit, šminkeri i frizeri, uz plaćanje fotografa i svečanih sala. Maturanti su pod velikim pritiskom, ali pravi teret nose njihovi roditelji koji sve te hirove moraju da plate. Istražili smo kakva je situacija pred proslavu kod maturanata u Pirotu i Smederevu.



Velika ili mala matura, nekada je bila sinonim za iskreno druženje, prve simpatije i spontane slike iz školskih klupa. Danas su se prioriteti preokrenuli, pa se čini da se vrednost same mature meri isključivo dubinom džepa i cifrom potrošenom na jedno veče. Jedino što odoleva vremenu jeste ono isto uzbuđenje mladih pred veliki korak i konačni ulazak u "svet odraslih".



"Jeste trema i opterećenje malo veće,ali ipak sve će to proći.Ja lično haljinu ne šijem već ću kupiti u nekom butiku.Ali planiram da odem do malo većeg grada,pošto u Pirotu nema većeg izbora" - navodi Sara Tošić, maturantkinja Ekonomske škole u Pirotu.



"Ja haljinu šijem, frizura, šminka-to je već sve zakazano kod frizera i šminkera.Cipele i torbica još treba da se kupe, ali uglavnom sam tu pri kraju sa pripremama" - navodi Lana Ranđelović, maturantkinja Ekonomske škole u Pirotu.



"Učenički parlament na čelu sa maturantima se sastaje-zajedno sa direktorom, dogovaraju se oko sale, oko satnice...Naravno sa ciljem da se što bolje organizuje matursko veče, da to bude jedna proslava za pamćenje, gde će da pamte čitavo školovanje" - kaže Mila Nikolić, profesorka u Ekonomskoj školi Pirot.



Spisak je iz godine u godinu sve duži-a novčanik roditelja - sve tanji.



"Sako, košulja, obuća oko 350-400 evra. I sve ukupno oko 500", kaže Borkica Rančić, majka maturanta.



Slična je situacija i u Smederevu. Za pripremu maturske večeri, roditelji izdvajaju pozamašnu sumu novca. Uveliko se kupuju haljine i odela ,a termini za frizere i šminku se popunjavaju.



"Nema sada neka određena cena za maturante ili ne. Ali, ako su talasi na primer" - jedna je cena, ako je punđa ili frizura druga cena. Ali, otprilike od 6,7 hiljada i jedno i drugo šminka i frizura pa naviše", kaže Gordana Milosavljević, frizerka iz Smedereva.



"Mladi ljudi hoće da budu sređeni,hoće da to izgleda lepo i traže komplet odela. To su uglavnom trodelna odela sa košuljom. Kod nas je cena negde od 13 i po do 18 hiljada", kaže Đorđe Žorić, vlasnik butika u Smederevu, piše RTS.



A bilo je i drugačijih primera. Mladi Pirota su pre desetak godina održali lekciju iz humanosti, kada su na matursko veče otišli u majicama, a novac umesto na skupe svečane toalete dali bolesnoj deci. Humanosti se nisu odrekli, ali sada akcije organizuju tokom čitave godine.



