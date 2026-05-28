Na krajnjem severu Evrope leži zaista ogromno područje puno dramatičnih planina, dubokih fjordova, glečera, zelenih šuma i prelepih jezera koja su hiljadama godina oblikovala prirodu i život u ovom delu Starog kontinenta.

Skandinavsko poluostrvo je najveće u Evropi i jedno od njenih najspektakularnijih geografskih područja, prostor gde priroda pokazuje svu svoju moć i nestvarnu lepotu. Tamo se nalazi i više od 70 nacionalnih parkova, od arktičkih prostranstva severa do gustih šuma i planinskih predela juga.

Prostrano poluostrvo proteže se kroz Norvešku i Švedsku, a pokriva i krajnji severozapad Finske. Dugačko je približno 1.850 kilometara, široko između 370 i 805 kilometara, a površina mu je oko 750.000 kvadratnih kilometara. Ukratko, veće je od Balkanskog, Pirinejskog i Apeninskog poluostrva.

Jedinstvenost Skandinavskog poluostrva krije se i u vodi. Zahvaljujući snažnoj glacijalnoj aktivnosti tokom poslednjih ledenih doba, procenjuje se da se danas na njemu nalazi više od 550.000 jezera različitih veličina.

Led koji je hiljadama godina oblikovao teren stvorio je izuzetno bogat vodeni pejzaž. Samo Švedska ima skoro 100.000 jezera većih od jednog hektara, dok susedna Norveška ima stotine hiljada slatkovodnih jezera.

Naziv Skandinavija se često koristi za širi kulturni region koji obuhvata Dansku, Norvešku i Švedsku, ali geografski, Skandinavsko poluostrvo je nešto sasvim drugo.

Njegovo ime je povezano sa istorijskim regionom Skone (Skanija) koji se nalazi na krajnjem jugu današnje Švedske, a koji je vekovima bio deo Danske.

Iako danas deluje nezamislivo, tokom ledenih doba nivo mora oko Skandinavskog poluostrva bio je znatno niži nego danas. Današnji Baltički basen je tada izgledao znatno drugačije, a zbog nižeg nivoa mora, veliki delovi severne Evrope bili su povezani kopnom.

Upravo su glečeri oblikovali pejzaž koji krasi Skandinavsko poluostrvo. Kako su se ogromne mase leda polako kretale preko stena milenijumima, one su usecale duboke doline koje je more ispunilo nakon što su se glečeri povukli.

Tako su nastali impresivni norveški fjordovi, jedan od najprepoznatljivijih prirodnih simbola Evrope, i šire.

Poluostrvo je okruženo Barencovim morem na severu, Norveškim morem na zapadu, Severnim morem na jugozapadu i Baltičkim morem, uključujući Botnijsku zaliv, na istoku.

U okolnim vodama nalaze se brojna ostrva, među kojima se ističu Gotland (Švedska) i Olandska ostrva (Finska). Približno četvrtina Skandinavskog poluostrva leži severno od Arktičkog kruga. Upravo zato deo regiona spada u područje polarnih fenomena, pa tamo leti možete doživeti ponoćno sunce, dok zimi mrak traje veći deo dana.

U severnim delovima Norveške i Švedske često se može videti jedan od najfascinantnijih prirodnih fenomena na svetu, aurora borealis.

Skandinavske planine se protežu skoro celom dužinom poluostrva i uglavnom prate granicu između Norveške i Švedske. Najviši vrh ovog planinskog venca je Galdepigen u Norveškoj, sa 2.469 metara.

Na poluostrvu se nalazi i Jostedalsbreen, najveći glečer u kontinentalnoj Evropi, koji pokriva površinu od približno 487 kvadratnih kilometara.Poluostrvo je takođe bogato prirodnim resursima. Veći deo je prekriven gustim šumama, uglavnom četinarskim i brezovim, koje zauzimaju više od 40 procenata ukupne površine.

Većina stanovništva je koncentrisana na jugu: tamo se nalaze najveći gradovi poput Stokholma, Geteborga i Osla, ali i najbolje poljoprivredno zemljište, jer su severni delovi mnogo manje pogodni za obrađivanje zbog hladnije klime i kamenitog tla, piše Putni kofer.

Veličanstveno Skandinavsko poluostrvo nalazi se na takozvanom Baltičkom štitu, jednoj od najstarijih geoloških jedinica u Evropi, sastavljenoj od veoma starih stena, od kojih su neke nastale pre milijardi godina.

Čak i nakon povlačenja ogromnih glečera koji su pritiskali Zemljinu površinu, zemljište Skandinavije je nastavilo polako da se izdiže: u nekim oblastima to iznosi skoro jedan metar po veku.

