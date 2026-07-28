Ipak, stručnjaci za zapošljavanje upozoravaju da kandidati ne moraju da se predstavljaju kao veliki obožavaoci veštačke inteligencije ukoliko to nisu. Važnije je da pokažu razumevanje tehnologije, spremnost da uče i sposobnost da je koriste tamo gde ona zaista donosi korist.

AI pitanje koje sve češće stiže na intervjuima

Kandidati danas mogu očekivati pitanja poput: da li su koristili AI na prethodnim poslovima, koje alate poznaju i kako bi ih primenili u svakodnevnom radu.

Prema istraživanjima kompanije Galup, broj zaposlenih u SAD koji koriste veštačku inteligenciju na poslu porastao je sa 21 odsto u drugom kvartalu 2023. godine na 50 odsto u prvom kvartalu 2026. godine.

Stručnjaci za zapošljavanje navode da poslodavce najviše zanima praktična primena. Kandidat ne mora samo da kaže da je koristio AI, već treba da objasni koji problem je rešio, koliko je ubrzao posao ili kakav je rezultat postigao.

"Poslodavci žele da vide ljude koji su prilagodljivi i spremni da prihvate nove tehnologije, ali i one koji umeju da koriste AI bez potpunog oslanjanja na njega", navode stručnjaci, piše Biznis insajder (Business insider).

Ne morate da volite AI, ali morate razumeti njegovu ulogu

Mnogi zaposleni i dalje imaju rezerve prema veštačkoj inteligenciji, posebno zbog pitanja kreativnosti, bezbednosti podataka ili straha da bi tehnologija mogla da zameni određena radna mesta.

Stručnjaci savetuju da kandidati ne kriju svoje stavove, ali da ih predstave na pravi način.

Ako neko nije mnogo koristio AI, bolje je da bude iskren i kaže da do sada nije imao mnogo prilika, ali da želi da nauči kako se tehnologija koristi u konkretnoj kompaniji.

Umesto potpunog odbacivanja AI, kandidati mogu naglasiti oblasti u kojima im je prihvatljiva - na primer za administrativne zadatke, organizaciju vremena, analizu podataka ili rutinske poslove.

Ljudske veštine postaju još važnije

Iako AI menja način rada, stručnjaci smatraju da ljudske osobine postaju još vrednije. Poslodavci sve više traže kandidate koji imaju sposobnost kritičkog razmišljanja, dobru komunikaciju, kreativnost i sposobnost rešavanja problema.

Posebno u tehnološkom sektoru više nije dovoljno samo znati programirati. Kompanije traže ljude koji umeju da objasne svoj rad, razumeju poslovne potrebe i donose dobre odluke.

"Najvažnije je pokazati ono što čoveka čini jedinstvenim - procenu, emocionalnu inteligenciju, kreativnost i sposobnost rešavanja problema", smatraju stručnjaci za tržište rada.

Kandidati mogu i da pitaju poslodavce o AI strategiji

Razgovor za posao nije samo prilika da kompanija proceni kandidata. I kandidat može da ispita kako firma koristi novu tehnologiju.

Pitanja poput toga koje AI alate kompanija koristi, kako ih zaposleni primenjuju i kakva su očekivanja u svakodnevnom radu mogu pokazati radoznalost i spremnost na razvoj.

Stručnjaci poručuju da kompanije još uvek eksperimentišu sa načinima na koje AI može da unapredi poslovanje, pa ni sami poslodavci nemaju sve odgovore.

Najvažnije je pokazati spremnost za promene

U eri veštačke inteligencije kandidati koji potpuno odbijaju novu tehnologiju mogu imati manje šanse na tržištu rada. Međutim, ni slepo prihvatanje AI nije ono što poslodavci traže.

Najveću vrednost imaju ljudi koji znaju kada AI može da pomogne, ali i kada je potrebna ljudska procena.

Budućnost razgovora za posao verovatno neće biti pitanje "da li volite AI", već kako razmišljate, kako rešavate probleme i kako koristite tehnologiju da biste bili bolji u svom poslu.

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