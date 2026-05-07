Ako tražite savršen balans između kristalno čiste vode i pristupačnih cena, fokusirajte se na Sitoniju i mirnije kutke Kasandre. Ovo su naši predlozi za pet destinacija u junu koje nude autentičan mediteranski mir.



1. Sarti: Peščano prostranstvo sa pogledom na Atos



Sarti je godinama favorit onih koji vole širinu. Plaža je dugačka kilometrima, što znači da ćete u junu imati osećaj kao da je ceo pesak samo vaš. Ono što Sarti izdvaja je neverovatan pogled na vrh planine Atos koji se uzdiže iz mora. Grad nudi mnoštvo taverni i pristupačan apartmanski smeštaj, a blizina čuvene plaže Orange Beach čini ga idealnom bazom.



2. Kalamitsi: Tirkizna uvala za beg od stvarnosti



Za one koji žele da "isključe telefon" i uživaju u prirodi, Kalamitsi je nezaobilazna stanica na jugu Sitonije. Ova mala, tirkizna uvala nudi intimnu atmosferu i kamperski duh. Ovde nema velikih hotelskih kompleksa, što direktno utiče na niže cene i očuvan prirodni ambijent. U junu je voda ovde mirna poput jezera, savršena za ranojutarnje plivanje.



3. Toroni: Gde zalazak sunca traje najduže



Toroni se ponosi jednom od najdužih i najlepših plaža sa sitnim peskom. Zbog svoje pozicije na zapadnoj strani poluostrva, ovde ćete uživati u najlepšim zalascima sunca. Plitko more i prostranost čine ga idealnim za porodice, dok mirna atmosfera u junu garantuje odmor bez buke i preglasne muzike iz beach barova.



4. Nikiti: Savršen balans modernog i tradicionalnog



Nikiti je poslednjih godina postao epicentar Sitonije, ali u junu on zadržava svoj šarm bez nepodnošljive gužve. Stari deo grada sa kamenim kućama nudi dozu istorije, dok je obala rezervisana za moderne kafiće i odlične taverne. Jun je idealan za šetnju dugim šetalištem pre nego što temperature postanu previsoke.



5. Neos Marmaras: Živahnost sa mirisom borova



Neos Marmaras je najurbanije mesto na Sitoniji, izgrađeno na brdima koja se spuštaju direktno u more. U predsezoni, cene u ovom gradu su znatno dostupnije, a vi ste na samo par minuta vožnje od nekih od najlepših plaža Grčke, poput Lagomandre i Paradisosa. Grad je pun života, prodavnica i mesta za večernji izlazak, ali bez letnjeg pritiska mase turista.



Da li ste već posetili neka od ovih mesta? Ili tek planirate da ih obiđete?



