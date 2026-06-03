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Skriveni dragulj Srbije - banja sa vodom od 54 stepena i smeštajem od 1.500 dinara

Dok većina turista u Srbiji tradicionalno bira Vrnjačku Banju, Sokobanju ili Prolom Banju, postoji jedno mesto koje nepravedno ostaje van glavnih turističkih tokova. 

Autor:  Dubravka Jovanović
03.06.2026.08:30
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Skriveni dragulj Srbije - banja sa vodom od 54 stepena i smeštajem od 1.500 dinara
Foto:Shutterstock
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Reč je o Novopazarskoj Banji, skrivenom dragulju smeštenom podno planine Rogozne, svega nekoliko kilometara od Novog Pazara. Ova banja poslednjih godina privlači sve više gostiju zahvaljujući izuzetno toplim termomineralnim izvorima, netaknutoj prirodi, čistom vazduhu i cenama koje su i dalje znatno niže nego u poznatijim banjskim centrima Srbije.

Gde se nalazi Novopazarska Banja i koliko je udaljena od Beograda?

Novopazarska Banja nalazi se na jugozapadu Srbije, oko tri kilometra od centra Novog Pazara i približno 280 kilometara od Beograda.

Smeštena između planina Rogozne, Golije i Ninaje, okružena je šumama, planinskim pejzažima i brojnim kulturno-istorijskim znamenitostima.

Do banje se automobilom stiže za četiri do pet sati vožnje iz Beograda, preko Kraljeva i Raške. Za putnike koji koriste javni prevoz postoje redovne autobuske linije do Novog Pazara, odakle se do banje stiže za svega nekoliko minuta, piše Blic.

Jedna od najtoplijih banja u Srbiji

Najveće bogatstvo Novopazarske Banje predstavljaju njeni termomineralni izvori.

Na ovom području postoji čak 14 izvora, a temperatura vode dostiže više od 50 stepeni Celzijusa. Glavni izvor ima temperaturu od oko 54 stepena, zbog čega se Novopazarska Banja ubraja među najtoplije banje u Srbiji.

Voda je bogata natrijumom, kalcijumom, magnezijumom, kalijumom, hidrokarbonatima, sulfatima, sumporom i silicijum-dioksidom, što joj daje specifična lekovita svojstva.

Posebno je zanimljivo da svi izvori potiču iz jednog termalnog vrela, ali prolaskom kroz različite slojeve stena dobijaju različitu temperaturu i mineralni sastav.

Za koja oboljenja se koristi lekovita voda?

Novopazarska Banja već decenijama važi za jedan od značajnih rehabilitacionih centara u Srbiji.

Terapije se najčešće koriste kod:

  • reumatskih bolesti
  • problema sa kičmom i zglobovima
  • neuroloških i neuromišićnih oboljenja
  • stanja nakon preloma i operacija
  • sportskih povreda
  • išijasa
  • određenih kožnih problema
  • pojedinih ginekoloških tegoba

Pored kupanja u termalnoj vodi, gostima su dostupni tretmani lekovitim blatom, masaže, hidroterapija, elektroterapija i različiti rehabilitacioni programi.

Moderna spa oaza koju sve više posećuju mladi

Iako je nekada bila poznata isključivo kao mesto za rehabilitaciju, Novopazarska Banja danas privlači i mlađe goste koji traže vikend odmor i velnes sadržaje.

Moderni spa kompleksi nude unutrašnje i spoljne termalne bazene, saune, masaže i brojne sadržaje za opuštanje.

Zahvaljujući spoju lekovitih izvora i savremenog spa koncepta, ovo mesto postaje sve popularnije među parovima, porodicama i turistima koji žele da pobegnu od gradske gužve.

Malo ko zna za Rajčinovića Banju

U okviru hidrogeotermalnog sistema Novopazarske Banje nalazi se i Rajčinovića Banja, poznata po tri topla izvora.

Njene vode koriste se kod problema sa:

  • organima za varenje
  • jetrom i žučnim putevima
  • bubrezima i mokraćnim putevima
  • poremećajima rada creva
  • metaboličkim poremećajima

Priroda koja osvaja na prvi pogled

Jedan od najvećih aduta Novopazarske Banje jeste njeno prirodno okruženje.

Guste šume, planinski pejzaži i čist vazduh stvaraju idealne uslove za odmor tokom cele godine. Tokom leta temperature su prijatnije nego u većim gradovima, dok zimi ovaj kraj dobija potpuno drugačiji, gotovo bajkovit izgled.

Za razliku od poznatijih banjskih centara, ovde nema velikih gužvi, što je za mnoge posetioce najveća prednost.

Šta obići u blizini?

Boravak u Novopazarskoj Banji lako može da se pretvori u spoj velnes odmora i kulturnog turizma.

U neposrednoj blizini nalaze se neki od najznačajnijih spomenika srednjovekovne Srbije:

  • Manastir Sopoćani
  • Đurđevi stupovi
  • Petrova crkva
  • Tvrđava Stari Ras

Ovi lokaliteti predstavljaju nezaobilazne destinacije za sve ljubitelje istorije i kulture.

Ljubitelji aktivnog odmora mogu istražiti i obronke Golije i Rogozne, kao i brojne vidikovce i pešačke staze u okolini.

Raj za gurmane

Novi Pazar je poznat po jednoj od najboljih gastronomskih scena u Srbiji.

Posetioci posebno izdvajaju:

  • pazarske mantije
  • ćevape
  • sudžuk
  • pitu ispod sača
  • jagnjetinu
  • domaće sireve i kajmak
  • tufahije
  • baklave

U većini restorana moguće je ručati za između 500 i 1.500 dinara, što ovu destinaciju čini dodatno privlačnom.

Koliko košta smeštaj?

Jedan od razloga zbog kojih Novopazarska Banja postaje sve popularnija jesu pristupačne cene.

Privatni smeštaj moguće je pronaći već od 1.500 do 3.500 dinara po noćenju, dok su hoteli i spa centri nešto skuplji, ali i dalje povoljniji u odnosu na mnoge poznate banje u Srbiji.

Skriveni dragulj Srbije koji vredi posetiti

Iako još nije među najposećenijim banjama u zemlji, Novopazarska Banja nudi gotovo sve što savremeni turista traži – lekovitu vodu, spa sadržaje, netaknutu prirodu, bogatu istoriju, vrhunsku hranu i pristupačne cene.

U vremenu kada su najpopularnije turističke destinacije sve skuplje i pretrpanije, ova banja predstavlja idealan izbor za one koji žele miran odmor bez velikih troškova i gužvi.

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