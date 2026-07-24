Otvaranjem Ekspo karavana - Paviljona igre u Trsteniku i Vrnjačkoj Banji započelo je putovanje koje će narednih meseci obići više desetina gradova širom Srbije, približavajući građanima atmosferu i vrednosti specijalizovane izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu.

Ekspo karavan putuje od grada do grada pretvarajući trgove i javne meStructure u mesta susreta, stvaralaštva i zajedničke igre.

Kroz temu specijalizovane izložbe "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve", prvi put građani mogu da dožive deo Ekspom mnogo pre njegovog otvaranja.

Paviljon igre nije klasična izložba, već prostor u kojem se Ekspo doživljava kroz umetnost. Jednim pokretom ruke nastaje muzika na interaktivnim ksilofonima, nekoliko okreta pedala pretvara mapu Srbije u zelenu oazu, dok kreativne radionice, digitalni izazovi i edukativni sadržaji pokazuju da je igra mnogo više od zabave - ona je pokretač kreativnosti, saradnje i novih ideja.

Ono što karavan čini jedinstvenim jesu lokalne zajednice. U svakom gradu Paviljon igre dobija novo lice. U Trsteniku su se, pored kulturno-umetničkih društava i mladih muzičara, predstavili i uspešni sportisti ovog kraja, među kojima je bio i olimpijski bronzani strelac Milenko Sebić, osvajač medalje sa Igara u Tokiju.

Udruženje „Jefimijin vez" premijerno je predstavilo novi ručni rad inspirisan Ljubostinjskom rozetom. Već narednog dana, u Vrnjačkoj Banji, uz nastupe KUD-ova „Abrašević" i „Vrnjački vez" i plesne grupe "Feniks", o značaju Ekspa za razvoj sporta i turizma govorio je proslavljeni vaterpolista Igor Gočanin, posebno istakavši ulogu volontera kao jednog od ključnih oslonaca svakog velikog međunarodnog događaja.

Paviljon igre je ujedno i uvod u Srpsku kuću, u kojoj će se tokom Ekspa 2027 predstavljati gradovi i opštine iz cele Srbije. Ono što građani danas predstavljaju jedni drugima, sutra će predstavljati milionima posetilaca iz celog sveta.

Pred Ekspo karavanom je nastavak puta kroz Srbiju. Svaka nova stanica biće prilika da se predstavi još jedan grad, još jedna priča iz našeg kraja i još jedno lice Srbije, potvrđujući da smo svi domaćini Ekspa 2027 - cela naša zemlja I svi naši građani.

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