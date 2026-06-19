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Kuća gotova za samo 5 dana - prave je od reciklirane plastike, jeftinija je 40 odsto od klasične gradnje

Nova tehnologija omogućava da četvoro ljudi bez građevinskog iskustva izgradi porodičnu kuću za manje od nedelju dana.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.19:20
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Kuća gotova za samo 5 dana - prave je od reciklirane plastike, jeftinija je 40 odsto od klasične gradnje
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Dok cene nekretnina i građevinskog materijala nastavljaju da rastu širom sveta, sve više pažnje privlače alternativni načini gradnje koji obećavaju bržu i jeftiniju izgradnju domova. Jedno od rešenja koje poslednjih meseci ponovo izaziva veliko interesovanje jesu kuće napravljene od reciklirane plastike koje mogu biti završene za svega pet dana.

Iako se često predstavlja kao nova tehnologija, ovaj sistem postoji već više od decenije. Razvila ga je kolumbijska kompanija Conceptos Plásticos, koja od odbačene plastike proizvodi modularne građevinske blokove namenjene izgradnji kuća, učionica, skloništa i drugih objekata, piše Ecoticias.

Kako nastaju kuće od reciklirane plastike

Proces počinje prikupljanjem plastičnog otpada koji se obrađuje i pretvara u posebne građevinske blokove. Umesto klasičnog zidanja ciglom i malterom, objekti se sastavljaju povezivanjem unapred pripremljenih elemenata.

Zahvaljujući ovakvom sistemu, gradnja je znatno brža, jednostavnija i zahteva manje radne snage. U mnogim slučajevima nije potrebna ni teška građevinska mehanizacija.

Kuća za pet dana

Prema podacima međunarodnih organizacija koje su koristile ovu tehnologiju, četvoro ljudi može da sastavi porodičnu kuću za svega pet dana, čak i bez prethodnog iskustva u građevinskim poslovima.

To predstavlja ogromnu prednost za područja pogođena prirodnim katastrofama, ali i za zemlje koje se suočavaju sa visokim cenama stanovanja i nedostatkom pristupačnog smeštaja.

Do 40 odsto niži troškovi gradnje

Jedna od najvećih prednosti ovog sistema jeste cena. Prema dostupnim podacima, plastični blokovi mogu biti približno 40 odsto jeftiniji od tradicionalnih građevinskih materijala.

Pored toga, materijal je oko 20 odsto lakši od klasičnih rešenja, što dodatno smanjuje troškove transporta i ubrzava izgradnju.

Vodootporne i otporne na vremenske uslove

Proizvođači navode da su objekti napravljeni od reciklirane plastike otporni na vlagu, jake vetrove i različite vremenske uslove. Materijal poseduje i dobra termoizolaciona svojstva, što može doprineti manjoj potrošnji energije za grejanje i hlađenje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je pre gradnje potrebno proveriti lokalne građevinske propise, protivpožarne standarde i tehničke zahteve koji važe u svakoj zemlji.

Rešenje za plastični otpad

Osim što omogućava bržu gradnju, ovaj sistem ima i značajan ekološki potencijal. Milioni tona plastike svake godine završavaju na deponijama, u rekama i morima, a deo tog otpada može dobiti novu namenu upravo kroz građevinsku industriju.

Zahvaljujući ovakvim projektima, velike količine plastike pretvaraju se u koristan građevinski materijal umesto da dodatno zagađuju životnu sredinu.

Da li su kuće od plastike budućnost gradnje?

Iako ne mogu u potpunosti da zamene tradicionalnu gradnju, kuće od reciklirane plastike sve češće se pominju kao jedno od mogućih rešenja za bržu, jeftiniju i održiviju izgradnju.

U vremenu kada rastu troškovi nekretnina, a ekološki izazovi postaju sve veći, ovakvi projekti pokazuju kako otpad može postati vredan resurs i osnova za izgradnju novih domova.

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