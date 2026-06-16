Stambeno tržište u Nemačkoj pod pritiskom - šta donosi novi model razmene stanova

Stambena kriza u Nemačkoj (Germany) sve je izraženija - novogradnja ne prati potražnju, a kirije iz godine u godinu rastu. U mnogim gradovima, uključujući Majnc (Mainz), situacija je došla do tačke gde se traže neobična rešenja kako bi se bar delimično "oslobodio" stambeni prostor, piše Deutsche Welle.

Jedan od najzanimljivijih modela dolazi upravo iz ovog grada i već sada izaziva pažnju širom zemlje.

Ljudi ne menjaju stanove, tržište "zaglavljeno"

U gradu Majncu, koji ima nešto više od 220.000 stanovnika, sve je manje selidbi. Stanari ostaju u istim stanovima čak i kada im više ne odgovaraju veličina ili potrebe.

Gradska stambena kompanija Wohnbau Mainz upravlja sa oko 11.000 stanova, ali se mesečno otkazuje tek 45 do 55 ugovora.

To pokazuje koliko je tržište zakupa praktično „zamrlo“, dok istovremeno nedostatak novih stanova dodatno pogoršava situaciju.

Novi model - zamena stanova uz zadržavanje stare kirije

Kako bi se smanjio pritisak na tržište, uveden je program „Budućnost kod kuće 55+“.

Ideja je jednostavna: stariji stanari koji žive u većim stanovima, a čija su se deca odselila, mogu da pređu u manje stanove – dok bi veće stanove preuzele mlade porodice.

Ključna prednost ovog modela:

stanar zadržava staru (nižu) kiriju i u novom stanu

dobija bonus za selidbu od 1.500 evra

nema duplog plaćanja stanarine tokom selidbe

Na primer, domaćinstvo koje plaća 850 evra za 85 m² može da pređe u stan od 65 m² za oko 650 evra, uz dodatnu uštedu na grejanju i režijama.

Zašto se ovakav model uopšte uvodi?

U Nemačkoj se godinama gradi premalo stanova, dok potražnja konstantno raste. Zbog toga mnogi stariji stanari ostaju u velikim stanovima, jer im je finansijski povoljnije da ne menjaju postojeće ugovore.

Stručnjaci navode da su dugoročni zakupni ugovori postali „sigurna imovina“ – jer ih je danas gotovo nemoguće ponovo dobiti po istoj ceni.

Plan - 100 stanova i dvogodišnji projekat

Program za sada traje 24 meseca i obuhvata oko 100 stanova.

Procene pokazuju da bi čak 2.700 starijih stanara moglo da pređe u manje stanove, dok oko 1.000 porodica trenutno ne može da pronađe veći stan koji im je potreban.

Cilj nije profit, već rasterećenje tržišta i bolja raspodela postojećeg stambenog fonda.

Stručnjaci - "Problem nije rešen, samo ublažen"

Ipak, deo ekonomista upozorava da ovakvi modeli ne rešavaju suštinu problema.

Prema njihovim ocenama, ključni uzroci stambene krize su:

visoki troškovi gradnje

nedovoljna novogradnja

regulatorna ograničenja

Zbog toga se, kako navode, tržište ne može stabilizovati samo internim premeštanjem stanara.

Dok Nemačka pokušava da „raspodeli“ postojeće stanove na pametniji način, realnost ostaje ista – stanova nema dovoljno.

Model iz Majnca može doneti kratkoročno olakšanje, ali dugoročno rešenje stambene krize i dalje nije na vidiku.

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