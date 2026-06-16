EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,13 101,43din 101,74
CAD CAD 72,36 72,57din 72,79
AUD AUD 71,15 71,36din 71,57
GBP GBP 135,57 135,98din 136,39
CHF CHF 127,07 127,45din 127,83
KURSNA LISTA

Nekretnine

Stambeno tržište u Nemačkoj pod pritiskom - šta donosi novi model razmene stanova

Stambena kriza u Nemačkoj postaje sve izraženija, a grad Mainz uvodi inovativan model razmene stanova kako bi stariji građani prešli u manje stanove, a porodice dobile veći prostor.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.19:09
0
Stambeno tržište u Nemačkoj pod pritiskom - šta donosi novi model razmene stanova
Foto: Pexels/Ilustracija
Princ Džordž kreće u Eton - otkrivena cena školarine budućeg kralja
Foto: Shutterstock/Mikolaj Barbanell
 Princ Džordž kreće u Eton - otkrivena cena školarine budućeg kralja
Prethodna vest
Stižu nova pravila u avionima - šta se menja za putnike u EU
pexels
 Stižu nova pravila u avionima - šta se menja za putnike u EU
Sledeća vest

Stambena kriza u Nemačkoj (Germany) sve je izraženija - novogradnja ne prati potražnju, a kirije iz godine u godinu rastu. U mnogim gradovima, uključujući Majnc (Mainz), situacija je došla do tačke gde se traže neobična rešenja kako bi se bar delimično "oslobodio" stambeni prostor, piše Deutsche Welle.

Jedan od najzanimljivijih modela dolazi upravo iz ovog grada i već sada izaziva pažnju širom zemlje.

Ljudi ne menjaju stanove, tržište "zaglavljeno"

U gradu Majncu, koji ima nešto više od 220.000 stanovnika, sve je manje selidbi. Stanari ostaju u istim stanovima čak i kada im više ne odgovaraju veličina ili potrebe.

Gradska stambena kompanija Wohnbau Mainz upravlja sa oko 11.000 stanova, ali se mesečno otkazuje tek 45 do 55 ugovora.

To pokazuje koliko je tržište zakupa praktično „zamrlo“, dok istovremeno nedostatak novih stanova dodatno pogoršava situaciju.

Novi model - zamena stanova uz zadržavanje stare kirije

Kako bi se smanjio pritisak na tržište, uveden je program „Budućnost kod kuće 55+“.

Ideja je jednostavna: stariji stanari koji žive u većim stanovima, a čija su se deca odselila, mogu da pređu u manje stanove – dok bi veće stanove preuzele mlade porodice.

Ključna prednost ovog modela:

  • stanar zadržava staru (nižu) kiriju i u novom stanu
  • dobija bonus za selidbu od 1.500 evra
  • nema duplog plaćanja stanarine tokom selidbe

Na primer, domaćinstvo koje plaća 850 evra za 85 m² može da pređe u stan od 65 m² za oko 650 evra, uz dodatnu uštedu na grejanju i režijama.

Zašto se ovakav model uopšte uvodi?

U Nemačkoj se godinama gradi premalo stanova, dok potražnja konstantno raste. Zbog toga mnogi stariji stanari ostaju u velikim stanovima, jer im je finansijski povoljnije da ne menjaju postojeće ugovore.

Stručnjaci navode da su dugoročni zakupni ugovori postali „sigurna imovina“ – jer ih je danas gotovo nemoguće ponovo dobiti po istoj ceni.

Plan - 100 stanova i dvogodišnji projekat

Program za sada traje 24 meseca i obuhvata oko 100 stanova.

Procene pokazuju da bi čak 2.700 starijih stanara moglo da pređe u manje stanove, dok oko 1.000 porodica trenutno ne može da pronađe veći stan koji im je potreban.

Cilj nije profit, već rasterećenje tržišta i bolja raspodela postojećeg stambenog fonda.

Stručnjaci - "Problem nije rešen, samo ublažen"

Ipak, deo ekonomista upozorava da ovakvi modeli ne rešavaju suštinu problema.

Prema njihovim ocenama, ključni uzroci stambene krize su:

  • visoki troškovi gradnje
  • nedovoljna novogradnja
  • regulatorna ograničenja

Zbog toga se, kako navode, tržište ne može stabilizovati samo internim premeštanjem stanara.

Dok Nemačka pokušava da „raspodeli“ postojeće stanove na pametniji način, realnost ostaje ista – stanova nema dovoljno.

Model iz Majnca može doneti kratkoročno olakšanje, ali dugoročno rešenje stambene krize i dalje nije na vidiku.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Novac Nemačka stanovi

Povezane vesti

Srpkinja krenula iz Grčke, pa ostala bez pasoša i novca - putnici upozoravaju na sve češću prevaru
shutterstock

Srpkinja krenula iz Grčke, pa ostala bez pasoša i novca - putnici upozoravaju na sve češću prevaru

17:56 | 0
Kafa i sendvič za samo 3 evra u Španiji - da li je letovanje tamo zaista jeftinije nego na Jadranu?
Foto: Analisisgadgets/Shutterstock

Kafa i sendvič za samo 3 evra u Španiji - da li je letovanje tamo zaista jeftinije nego na Jadranu?

17:29 | 0
"Crna lista stanova" u Novom Sadu - zakupci otkrivaju šta im se dešava
Foto: Shutterstock

"Crna lista stanova" u Novom Sadu - zakupci otkrivaju šta im se dešava

16:05 | 0
Plata 1.800 evra za posao na Jadranu - ljudi zastaju pred izlogom kada vide i šta piše u drugom redu oglasa
Foto: Okrasiuk/Shutterstock

Plata 1.800 evra za posao na Jadranu - ljudi zastaju pred izlogom kada vide i šta piše u drugom redu oglasa

15:20 | 0
Najčešće greške pri kupovini stana - zbog ovih propusta ljudi gube hiljade evra
Foto: Pexels/Ilustracija

Najčešće greške pri kupovini stana - zbog ovih propusta ljudi gube hiljade evra

13:44 | 0
Komentari (0)

Nekretnine

"Crna lista stanova" u Novom Sadu - zakupci otkrivaju šta im se dešava
Foto: Shutterstock

"Crna lista stanova" u Novom Sadu - zakupci otkrivaju šta im se dešava

16:05 Nekretnine
Zaboravite na cenu u oglasu - zamka zbog koje ljudi preplaćuju nekretnine
Foto: Shutterstock.com

Zaboravite na cenu u oglasu - zamka zbog koje ljudi preplaćuju nekretnine

13:48 Nekretnine
Sa koliko godina se kupuje prvi stan u Evropi - obajvljeni najnoviji podaci najmlađih vlasnika nekretnina
foto: Shutterstock

Sa koliko godina se kupuje prvi stan u Evropi - obajvljeni najnoviji podaci najmlađih vlasnika nekretnina

13:47 Nekretnine
Najčešće greške pri kupovini stana - zbog ovih propusta ljudi gube hiljade evra
Foto: Pexels/Ilustracija

Najčešće greške pri kupovini stana - zbog ovih propusta ljudi gube hiljade evra

13:44 Nekretnine
Srbija ubrzava gradnju širom zemlje - izdato 2.416 građevinskih dozvola
Foto: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

Srbija ubrzava gradnju širom zemlje - izdato 2.416 građevinskih dozvola

15:46 Nekretnine
Kirija raste, dogovori se menjaju - šta muči podstanare
Foto: BearFotos/Shutterstock

Kirija raste, dogovori se menjaju - šta muči podstanare

14:46 Nekretnine
Jedna banja postala hit među kupcima - ar placa košta 11.500 evra 
Foto: BokiPop034 / Shutterstock.com

Jedna banja postala hit među kupcima - ar placa košta 11.500 evra 

08:58 Nekretnine
Stanovi planuše u Beogradu - 17.800 prodaja u jednoj godini
Foto: Dave Colman/Shutterstock

Stanovi planuše u Beogradu - 17.800 prodaja u jednoj godini

17:02 Nekretnine
Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“

12:17 Nekretnine
Porodični poklon koji može da postane trošak - šta kaže zakon
Shutterstock

Porodični poklon koji može da postane trošak - šta kaže zakon

12:12 Nekretnine

Najnovije

Najčitanije

3H

Binance suočen sa velikim izazovom u EU - odluka o licenci pod znakom pitanja

3H

Na Beogradskoj berzi ostvaren je promet od preko 331 miliona dinara

4H

Stižu nova pravila u avionima - šta se menja za putnike u EU

4H

Stambeno tržište u Nemačkoj pod pritiskom - šta donosi novi model razmene stanova

4H

Princ Džordž kreće u Eton - otkrivena cena školarine budućeg kralja

1D

Srpski "Kolorado" osvaja turiste - kanjon koji ostavlja bez daha sve koji ga posete

15H

Dosta je apartmana - Hrvati uvode drastičnu meru protiv turista

11H

Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce

16H

Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala

16H

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,13 101,43 101,74
CAD CAD 72,36 72,57 72,79
AUD AUD 71,15 71,36 71,57
GBP GBP 135,57 135,98 136,39
CHF CHF 127,07 127,45 127,83

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.194,00 €
ETH ETH 1.544,47 €
LTC LTC 39,49 €
DOT DOT 0,87 €
BCH BCH 192,99 €
LINK LINK 7,12 €
BNB BNB 530,84 €
XMR XMR 298,89 €
Powered by CoinGecko API