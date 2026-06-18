EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,05 101,35din 101,66
CAD CAD 72,12 72,34din 72,56
AUD AUD 71,26 71,48din 71,69
GBP GBP 135,39 135,79din 136,20
CHF CHF 127,00 127,38din 127,76
KURSNA LISTA

Srbija

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

Srbija priprema novi poreski paket koji uključuje PDV, akcize i porez na dohodak u skladu sa EU pravilima, uz upozorenja privrede o podsticajima i paušalcima.

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.15:41
0
Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza
Foto: Shutterstock/aileenchik
Programeri AI upozoravaju svetske lidere: "Imate dve godine da nas zaustavite"
Foto: Sansoen Saengsakaorat/Shutterstock
 Programeri AI upozoravaju svetske lidere: "Imate dve godine da nas zaustavite"
Prethodna vest
Prošle nedelje skrivanja - tri supertankera puna nafte prošla Ormuski moreuz 
Foto: Shutterstock
 Prošle nedelje skrivanja - tri supertankera puna nafte prošla Ormuski moreuz 
Sledeća vest

Srbija priprema novi paket poreskih propisa koji bi trebalo da stupi na snagu po pristupanju Evropskoj uniji, a koji će obuhvatiti izmene u gotovo svim ključnim segmentima poreskog sistema - od PDV-a i akciza, do poreza na dobit i poreza na dohodak građana, piše Biznis.

Cilj reforme je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim poreskim pravilima, ali predstavnici privrede upozoravaju da je potrebno obezbediti postepenu primenu i zaštitu postojećih podsticaja.

Šta se menja u poreskom sistemu?

Prema najavljenim planovima Ministarstva finansija, Srbija radi na sveobuhvatnoj reformi koja će biti aktivirana nakon ulaska u Evropsku uniju.

Izmene obuhvataju:

  • porez na dodatu vrednost (PDV)

  • akcize

  • porez na dobit preduzeća

  • porez na dohodak građana

Na javnoj prezentaciji koju je organizovao NALED, predstavnici Ministarstva finansija pozvali su privredu i stručnu javnost da tokom javne rasprave dostave predloge za unapređenje zakonskih rešenja.

Privreda traži zaštitu podsticaja i postepenu primenu

Iako privreda podržava usklađivanje sa EU standardima, upozorava se da je ključno očuvati mere koje podstiču zapošljavanje, inovacije i socijalnu inkluziju.

Poseban akcenat stavljen je na:

  • poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  • podsticaje za nove radnike

  • podršku startap kompanijama i inovacijama

Privrednici ističu da bez tih mera postoji rizik usporavanja zapošljavanja i investicija.

Promene za paušalce: viši limit i nova pravila

Jedna od najvažnijih tema odnosi se na paušalno oporezivanje.

Predloženo je:

  • povećanje godišnjeg limita za paušalce sa 6 na 8 miliona dinara

  • mogućnost prelaska na sistem lične zarade nakon izlaska iz paušalnog režima

Obrazloženje je da su u međuvremenu porasli troškovi života i prosečne zarade, pa postojeći limit više ne odražava realne ekonomske uslove.

Akcize i digitalizacija: traže se jasnija pravila

Privreda traži da se kod akciza obezbedi:

  • jasniji prelazni rokovi

  • preciznija pravila za elektronsko vođenje evidencija

  • dovoljno vremena za prilagođavanje novim obavezama

Takođe se predlaže poresko rasterećenje doniranja hrane, kako bi se smanjilo bacanje hrane i podstakla pomoć socijalno ugroženima.

NALED: stabilan sistem i predvidivo poslovanje ključni

NALED ocenjuje da je dijalog između države i privrede ključan za stabilno poslovno okruženje.

Posebno se ističe potreba da se:

  • zadrže podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  • nastavi podrška inovacijama

  • dodatno usklade mere sa pravilima Evropske unije o državnoj pomoći

Šta donosi naredni period?

Prema oceni stručnjaka, najvažniji faktor biće način i brzina primene novih propisa. Pravovremene informacije i transparentnost, kako se navodi, omogućavaju kompanijama da se lakše prilagode i ostanu konkurentne na tržištu.

Reforma poreskog sistema predstavlja jedan od ključnih koraka u procesu evropskih integracija Srbije, ali i veliki test za privredu i državu u periodu prilagođavanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Novac Srbija porez

Povezane vesti

Nije igračka već uspomena - par daje 5.000 evra za povratak plišanog medvedića
Foto: Shutterstock/NYS

Nije igračka već uspomena - par daje 5.000 evra za povratak plišanog medvedića

18:19 | 0
Destinacija koju su svi birali zbog cena sada postaje skuplja - više nije raj za novčanik
Foto: Shutterstock/frantic00

Destinacija koju su svi birali zbog cena sada postaje skuplja - više nije raj za novčanik

17:19 | 0
Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji
Foto: Bizportal

Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji

17:07 | 0
Vodoinstalater dobio otkaz čim je predao bolovanje - firma ga odjavila kao da nikad nije ni radio
Foto: Shutterstock/Hananeko_Studio

Vodoinstalater dobio otkaz čim je predao bolovanje - firma ga odjavila kao da nikad nije ni radio

16:38 | 0
Tržište rada u SAD stabilnije - pad novih zahteva za pomoć nezaposlenima
Foto: Shutterstock/NDAB Creativity

Tržište rada u SAD stabilnije - pad novih zahteva za pomoć nezaposlenima

16:02 | 0
Komentari (0)

Srbija

Kako je Wizz Air ostao bez stabilnog sistema održavanja aviona u Beogradu

Kako je Wizz Air ostao bez stabilnog sistema održavanja aviona u Beogradu

17:41 Srbija
Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji
Foto: Bizportal

Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji

17:07 Srbija
RFZO upozorio građane Srbije - ljudima masovno stižu obmanjujuće poruke
Foto: Shutterstock/Ken stocker

RFZO upozorio građane Srbije - ljudima masovno stižu obmanjujuće poruke

16:53 Srbija
Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO
Foto: Studio Aurelia/Shutterstock

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

14:56 Srbija
Tokom odmora možete primiti manju platu - poslodavac može korititi obračun koji se mnogima neće dopasti
Foto: Shutterstock/Igor Link

Tokom odmora možete primiti manju platu - poslodavac može korititi obračun koji se mnogima neće dopasti

13:10 Srbija
Sećate li se girosa od 2 evra? Danas za isti obrok plaćate i tri puta više, otkriveno i zašto
Foto: Shutterstock/Sven Hansche

Sećate li se girosa od 2 evra? Danas za isti obrok plaćate i tri puta više, otkriveno i zašto

12:42 Srbija
Vučić sa Stevanovićem - u fokusu Ekspo i regionalna stabilnost
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav

Vučić sa Stevanovićem - u fokusu Ekspo i regionalna stabilnost

12:30 Srbija
Koliko košta kumstvo na srpskoj svadbi - cifra je ogromna
Foto: Shutterstock/Tijana Lubura

Koliko košta kumstvo na srpskoj svadbi - cifra je ogromna

12:30 Srbija
Velika pobeda za roditelje u Srbiji - Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj
Foto: Alo/Vladimir Marković

Velika pobeda za roditelje u Srbiji - Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj

12:23 Srbija
Nova pravila u otkupu mleka - plaćanje u roku od 30 dana 
Foto: Shutterstock

Nova pravila u otkupu mleka - plaćanje u roku od 30 dana 

11:57 Srbija

Najnovije

Najčitanije

2min

Nije igračka već uspomena - par daje 5.000 evra za povratak plišanog medvedića

21min

Radnici dnevno izvlače 3000 evra - na posao kreću rano ujutru dok svi spavaju

40min

Kako je Wizz Air ostao bez stabilnog sistema održavanja aviona u Beogradu

1H

Destinacija koju su svi birali zbog cena sada postaje skuplja - više nije raj za novčanik

1H

Poslovanje Wizz Aira pod lupom - otvorena pitanja o održavanju aviona u Srbiji

1D

Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO

1D

"Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom

1D

Mačka u džaku - kupujete polovnjak, proverite tri stvari, popravka košta više nego ceo auto

1D

Sezona obara cene na pijacama - borovnica, malina i višnja jeftinije nego prošle nedelje

1D

Magnet za milione turista - grčko ostrvo krije plaže od kojih zastaje dah, jedna tajna privlači Srbe decenijama

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,05 101,35 101,66
CAD CAD 72,12 72,34 72,56
AUD AUD 71,26 71,48 71,69
GBP GBP 135,39 135,79 136,2
CHF CHF 127,0 127,38 127,76

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.039,00 €
ETH ETH 1.523,63 €
LTC LTC 38,99 €
DOT DOT 0,87 €
BCH BCH 185,20 €
LINK LINK 7,02 €
BNB BNB 522,35 €
XMR XMR 289,76 €
Powered by CoinGecko API