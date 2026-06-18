Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

Srbija priprema novi paket poreskih propisa koji bi trebalo da stupi na snagu po pristupanju Evropskoj uniji, a koji će obuhvatiti izmene u gotovo svim ključnim segmentima poreskog sistema - od PDV-a i akciza, do poreza na dobit i poreza na dohodak građana, piše Biznis.

Cilj reforme je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim poreskim pravilima, ali predstavnici privrede upozoravaju da je potrebno obezbediti postepenu primenu i zaštitu postojećih podsticaja.

Šta se menja u poreskom sistemu?

Prema najavljenim planovima Ministarstva finansija, Srbija radi na sveobuhvatnoj reformi koja će biti aktivirana nakon ulaska u Evropsku uniju.

Izmene obuhvataju:

porez na dodatu vrednost (PDV)

akcize

porez na dobit preduzeća

porez na dohodak građana

Na javnoj prezentaciji koju je organizovao NALED, predstavnici Ministarstva finansija pozvali su privredu i stručnu javnost da tokom javne rasprave dostave predloge za unapređenje zakonskih rešenja.

Privreda traži zaštitu podsticaja i postepenu primenu

Iako privreda podržava usklađivanje sa EU standardima, upozorava se da je ključno očuvati mere koje podstiču zapošljavanje, inovacije i socijalnu inkluziju.

Poseban akcenat stavljen je na:

poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

podsticaje za nove radnike

podršku startap kompanijama i inovacijama

Privrednici ističu da bez tih mera postoji rizik usporavanja zapošljavanja i investicija.

Promene za paušalce: viši limit i nova pravila

Jedna od najvažnijih tema odnosi se na paušalno oporezivanje.

Predloženo je:

povećanje godišnjeg limita za paušalce sa 6 na 8 miliona dinara

mogućnost prelaska na sistem lične zarade nakon izlaska iz paušalnog režima

Obrazloženje je da su u međuvremenu porasli troškovi života i prosečne zarade, pa postojeći limit više ne odražava realne ekonomske uslove.

Akcize i digitalizacija: traže se jasnija pravila

Privreda traži da se kod akciza obezbedi:

jasniji prelazni rokovi

preciznija pravila za elektronsko vođenje evidencija

dovoljno vremena za prilagođavanje novim obavezama

Takođe se predlaže poresko rasterećenje doniranja hrane, kako bi se smanjilo bacanje hrane i podstakla pomoć socijalno ugroženima.

NALED: stabilan sistem i predvidivo poslovanje ključni

NALED ocenjuje da je dijalog između države i privrede ključan za stabilno poslovno okruženje.

Posebno se ističe potreba da se:

zadrže podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

nastavi podrška inovacijama

dodatno usklade mere sa pravilima Evropske unije o državnoj pomoći

Šta donosi naredni period?

Prema oceni stručnjaka, najvažniji faktor biće način i brzina primene novih propisa. Pravovremene informacije i transparentnost, kako se navodi, omogućavaju kompanijama da se lakše prilagode i ostanu konkurentne na tržištu.

Reforma poreskog sistema predstavlja jedan od ključnih koraka u procesu evropskih integracija Srbije, ali i veliki test za privredu i državu u periodu prilagođavanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

