Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

Srbija priprema novi paket poreskih propisa koji bi trebalo da stupi na snagu po pristupanju Evropskoj uniji, a koji će obuhvatiti izmene u gotovo svim ključnim segmentima poreskog sistema - od PDV-a i akciza, do poreza na dobit i poreza na dohodak građana, piše Biznis.
Cilj reforme je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim poreskim pravilima, ali predstavnici privrede upozoravaju da je potrebno obezbediti postepenu primenu i zaštitu postojećih podsticaja.
Šta se menja u poreskom sistemu?
Prema najavljenim planovima Ministarstva finansija, Srbija radi na sveobuhvatnoj reformi koja će biti aktivirana nakon ulaska u Evropsku uniju.
Izmene obuhvataju:
-
porez na dodatu vrednost (PDV)
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akcize
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porez na dobit preduzeća
-
porez na dohodak građana
Na javnoj prezentaciji koju je organizovao NALED, predstavnici Ministarstva finansija pozvali su privredu i stručnu javnost da tokom javne rasprave dostave predloge za unapređenje zakonskih rešenja.
Privreda traži zaštitu podsticaja i postepenu primenu
Iako privreda podržava usklađivanje sa EU standardima, upozorava se da je ključno očuvati mere koje podstiču zapošljavanje, inovacije i socijalnu inkluziju.
Poseban akcenat stavljen je na:
-
poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
-
podsticaje za nove radnike
-
podršku startap kompanijama i inovacijama
Privrednici ističu da bez tih mera postoji rizik usporavanja zapošljavanja i investicija.
Promene za paušalce: viši limit i nova pravila
Jedna od najvažnijih tema odnosi se na paušalno oporezivanje.
Predloženo je:
-
povećanje godišnjeg limita za paušalce sa 6 na 8 miliona dinara
-
mogućnost prelaska na sistem lične zarade nakon izlaska iz paušalnog režima
Obrazloženje je da su u međuvremenu porasli troškovi života i prosečne zarade, pa postojeći limit više ne odražava realne ekonomske uslove.
Akcize i digitalizacija: traže se jasnija pravila
Privreda traži da se kod akciza obezbedi:
-
jasniji prelazni rokovi
-
preciznija pravila za elektronsko vođenje evidencija
-
dovoljno vremena za prilagođavanje novim obavezama
Takođe se predlaže poresko rasterećenje doniranja hrane, kako bi se smanjilo bacanje hrane i podstakla pomoć socijalno ugroženima.
NALED: stabilan sistem i predvidivo poslovanje ključni
NALED ocenjuje da je dijalog između države i privrede ključan za stabilno poslovno okruženje.
Posebno se ističe potreba da se:
-
zadrže podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
-
nastavi podrška inovacijama
-
dodatno usklade mere sa pravilima Evropske unije o državnoj pomoći
Šta donosi naredni period?
Prema oceni stručnjaka, najvažniji faktor biće način i brzina primene novih propisa. Pravovremene informacije i transparentnost, kako se navodi, omogućavaju kompanijama da se lakše prilagode i ostanu konkurentne na tržištu.
Reforma poreskog sistema predstavlja jedan od ključnih koraka u procesu evropskih integracija Srbije, ali i veliki test za privredu i državu u periodu prilagođavanja.
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