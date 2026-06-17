Kupovina nekretnine za mnoge porodice postala je najveća životna investicija, ali i najveći izvor frustracije. Dok cene stanova i kuća nastavljaju da rastu, sve više ljudi postavlja isto pitanje - da li ono što danas plaćamo zaista vredi toliko?

Upravo zato jedna objava na društvenim mrežama izazvala je ogromnu pažnju i pokrenula burnu raspravu o tome koliko su nekretnine na Balkanu zapravo skupe, piše Dnevno.

Dve nekretnine, ista cena

Korisnik je uporedio dve potpuno različite nekretnine koje imaju gotovo identičnu cenu od 750.000 evra.

Sa jedne strane nalazi se porodična kuća od oko 150 kvadrata na placu od 654 kvadrata u blizini Zagreba. Sa druge strane je dvorac u Francuskoj površine oko 480 kvadrata, smešten na zemljištu od čak 15.000 kvadratnih metara.

Fotografije su brzo privukle pažnju i izazvale stotine reakcija.

Mnogi su ostali zatečeni činjenicom da se za isti novac na jednom tržištu može kupiti obična porodična kuća, dok se na drugom nudi čitavo imanje sa istorijskom građevinom.

"Ovo najbolje pokazuje stanje na tržištu"

U komentarima su se nizale reakcije građana koji smatraju da su cene nekretnina poslednjih godina dostigle nivo koji je teško opravdati.

Pojedini su tvrdili da je ovakvo poređenje najbolji dokaz koliko su nekretnine u regionu poskupele, dok su drugi isticali da bi slična nekretnina na atraktivnijoj lokaciji mogla da košta višestruko više.

Za mnoge učesnike rasprave fotografije su postale simbol sve veće nedostupnosti stanovanja prosečnim porodicama.

Ali postoji detalj koji mnogi zaboravljaju

Iako poređenje na prvi pogled deluje šokantno, deo korisnika ponudio je i drugačiji pogled na celu priču.

Kupovina dvorca ne znači samo posedovanje velike i atraktivne nekretnine. Takvi objekti često zahtevaju ogromna ulaganja, redovno održavanje i poštovanje strogih pravila zaštite kulturne baštine.

Troškovi održavanja mogu da dostignu desetine hiljada evra godišnje, a svaka ozbiljnija intervencija često zahteva posebne dozvole i dodatne troškove.

Drugim rečima, kupac ne dobija samo nekretninu, već i veliku odgovornost.

Šta zapravo kupci danas traže

Uprkos romantičnoj predstavi o životu u dvorcu, većina ljudi ipak traži praktičan dom koji neće zahtevati ogromna dodatna ulaganja.

Zato stručnjaci često upozoravaju da se prilikom poređenja nekretnina ne sme gledati samo cena ili broj kvadrata, već i troškovi života, održavanja i mogućnosti buduće adaptacije.

Ipak, činjenica da se ovakva poređenja sve češće pojavljuju govori koliko su građani postali osetljivi na rast cena nekretnina.

Sve više ljudi postavlja isto pitanje

Bez obzira na različita mišljenja, jedna stvar je zajednička gotovo svim komentarima - mnogi smatraju da je kupovina nekretnine danas znatno teža nego pre samo nekoliko godina.

Dok cene nastavljaju da rastu, građani sve češće upoređuju tržišta različitih zemalja i pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje koje ih najviše muči:

Da li kvadrat koji danas plaćamo zaista vredi toliko koliko se traži za njega?

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