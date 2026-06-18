Međutim, iza neobičnog izgleda krije se sedmospratna poslovna zgrada koja već decenijama privlači pažnju širom sveta.

Jedna od najneobičnijih građevina u Sjedinjenim Američkim Državama ponovo je ponuđena na prodaju, a cena iznosi 8,5 miliona dolara.

Zgrada u obliku korpe postala svetska atrakcija

Neobična građevina nalazi se u gradu Newark, u američkoj saveznoj državi Ohio, piše Blic.

Objekat ima sedam spratova, 84 prozora i spoljašnji izgled koji verno imitira ogromnu pletenu korpu. Posebnu pažnju privlače dve masivne ručke, od kojih svaka teži oko 75 tona.

Još zanimljivije je to što se unutar ručki nalaze grejni elementi koji tokom zime sprečavaju stvaranje leda i snega.

Kako je nastala ideja za ovakvu zgradu?

Objekat je izgrađen 1997. godine kao sedište kompanije The Longaberger Company, poznate po ručno izrađenim pletenim korpama.

Umesto klasične poslovne zgrade, rukovodstvo kompanije odlučilo je da napravi ogromnu verziju svog najprodavanijeg proizvoda. Tako je nastala građevina koja je ubrzo postala jedna od najprepoznatljivijih poslovnih zgrada u Americi.

Mnogi je i danas smatraju jednim od najneobičnijih primera korporativne arhitekture na svetu.

Šta se nalazi unutar džinovske korpe?

Iako spolja izgleda kao dekoracija iz crtanog filma, unutrašnjost je projektovana kao potpuno funkcionalan poslovni centar.

Zgrada raspolaže prostorom za više od 500 zaposlenih, staklenim liftovima, fitnes centrom, medijskom salom i prostranim kancelarijama sa drvenim enterijerom.

Na raspolaganju je i čak 555 parking mesta, uključujući 25 grejanih podzemnih mesta namenjenih rukovodstvu kompanije.

Od poslovnog uspeha do napuštene atrakcije

Uprkos svetskoj prepoznatljivosti, zgrada nije uspela da izbegne finansijske probleme svoje kompanije.

Kompanija Longaberger napustila je objekat 2016. godine nakon ozbiljnih poslovnih teškoća. Već naredne godine zgrada je prodata za svega 1,2 miliona dolara, što je bilo višestruko manje od njene procenjene vrednosti.

Novi vlasnik, investitor Steve Coon, imao je plan da neobičnu građevinu pretvori u luksuzni butik hotel. Međutim, projekat nikada nije realizovan.

Ponovo traži vlasnika

Gotovo tri decenije nakon izgradnje, čuvena „korpa“ ponovo se našla na tržištu nekretnina.

Za cenu od 8,5 miliona dolara budući vlasnik neće dobiti samo poslovni prostor, već i jednu od najpoznatijih i najfotografisanijih zgrada u Americi.

Bez obzira na to da li će postati hotel, poslovni centar ili turistička atrakcija, jedno je sigurno - malo koja nekretnina na svetu može da se pohvali izgledom koji privlači pažnju kao ova džinovska korpa.

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