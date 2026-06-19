Posebno se to vidi kod terenskih poslova koji zahtevaju stalna putovanja, rad na različitim lokacijama i rad pod pritiskom rokova.

U jednoj online diskusiji, radnik koji već godinama radi u inostranstvu podelio je svoje iskustvo i razloge zbog kojih razmišlja o povratku u zemlju, piše Dnevno.

Dobro plaćen posao, ali stalno na terenu

Prema njegovim rečima, posao je finansijski isplativ i omogućava stabilna primanja, ali podrazumeva stalna putovanja i rad na različitim lokacijama.

Radni raspored često izgleda kao ciklus:

nekoliko dana ili nedelja na terenu

zatim kratak povratak kući

pa ponovni odlazak na posao

Takav ritam, kako navodi, donosi finansijsku stabilnost, ali i umor zbog stalne promene mesta boravka i radnog okruženja.

"Plata je dobra, ali tempo postaje problem"

U diskusiji je istakao da su prihodi na visokom nivou u odnosu na slične poslove u regionu, ali da tempo rada i stalna putovanja vremenom postaju iscrpljujući.

Kako navodi, iako je plata „dobra“, problem nije u zaradi već u načinu života koji ostavlja malo prostora za stabilnu rutinu i privatni život.

Razmišljanje o povratku kući

Jedan od ključnih razloga zbog kojih razmišlja o povratku jeste želja za stabilnijim životom i manje vremena provedenog na putu.

Kako kaže, iako posao u inostranstvu donosi veća primanja, sve češće razmišlja o:

povratku bliže porodici i prijateljima

manjem broju putovanja i promena lokacija

stabilnijem dnevnom ritmu

poslu sa manje terenskog angažmana

Rad u inostranstvu vs. životna stabilnost

Ovakva iskustva nisu retkost među radnicima koji rade u inostranstvu na terenskim poslovima. Iako su zarade često znatno više nego u domaćem tržištu, mnogi ističu da vremenom raste potreba za stabilnijim životnim ritmom.

Balans između finansijske sigurnosti i kvaliteta života postaje ključna tema, posebno kod poslova koji zahtevaju stalna putovanja.

Rad u inostranstvu na terenskim poslovima može doneti dobre prihode i profesionalno iskustvo, ali i izazove koji se ne vide na početku. Vremenom, kod mnogih radnika javlja se želja za povratkom i traženjem stabilnijeg životnog ritma bliže kući.

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