Posebno se to vidi kod terenskih poslova koji zahtevaju stalna putovanja, rad na različitim lokacijama i rad pod pritiskom rokova.
U jednoj online diskusiji, radnik koji već godinama radi u inostranstvu podelio je svoje iskustvo i razloge zbog kojih razmišlja o povratku u zemlju, piše Dnevno.
Dobro plaćen posao, ali stalno na terenu
Prema njegovim rečima, posao je finansijski isplativ i omogućava stabilna primanja, ali podrazumeva stalna putovanja i rad na različitim lokacijama.
Radni raspored često izgleda kao ciklus:
-
nekoliko dana ili nedelja na terenu
-
zatim kratak povratak kući
-
pa ponovni odlazak na posao
Takav ritam, kako navodi, donosi finansijsku stabilnost, ali i umor zbog stalne promene mesta boravka i radnog okruženja.
"Plata je dobra, ali tempo postaje problem"
U diskusiji je istakao da su prihodi na visokom nivou u odnosu na slične poslove u regionu, ali da tempo rada i stalna putovanja vremenom postaju iscrpljujući.
Kako navodi, iako je plata „dobra“, problem nije u zaradi već u načinu života koji ostavlja malo prostora za stabilnu rutinu i privatni život.
Razmišljanje o povratku kući
Jedan od ključnih razloga zbog kojih razmišlja o povratku jeste želja za stabilnijim životom i manje vremena provedenog na putu.
Kako kaže, iako posao u inostranstvu donosi veća primanja, sve češće razmišlja o:
-
povratku bliže porodici i prijateljima
-
manjem broju putovanja i promena lokacija
-
stabilnijem dnevnom ritmu
-
poslu sa manje terenskog angažmana
Rad u inostranstvu vs. životna stabilnost
Ovakva iskustva nisu retkost među radnicima koji rade u inostranstvu na terenskim poslovima. Iako su zarade često znatno više nego u domaćem tržištu, mnogi ističu da vremenom raste potreba za stabilnijim životnim ritmom.
Balans između finansijske sigurnosti i kvaliteta života postaje ključna tema, posebno kod poslova koji zahtevaju stalna putovanja.
Rad u inostranstvu na terenskim poslovima može doneti dobre prihode i profesionalno iskustvo, ali i izazove koji se ne vide na početku. Vremenom, kod mnogih radnika javlja se želja za povratkom i traženjem stabilnijeg životnog ritma bliže kući.
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