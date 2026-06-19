Život u Njujorku često se posmatra kao simbol uspeha i visokih primanja, ali iskustvo jedne 29-godišnje analitičarke pokazuje da i plate od nekoliko stotina hiljada dolara godišnje ne znače automatski i finansijsku lakoću, piše Business insider.

Ona radi kao analytics engineer u fintech industriji, zarađuje oko 250.000 dolara godišnje i živi u Menhetnu, ali kaže da je Njujork i dalje finansijski i životno izazovan grad čak i za ljude sa visokim primanjima.

Stan u centru i troškovi koji ne prestaju da rastu

Za jednosoban stan u delu Nolita, blizu SoHoa, mesečno plaća oko 3.500 dolara. Iako je stan mali, lokacija joj omogućava blizinu metroa, prodavnica, teretana i restorana, što je, kako kaže, ključna prednost života u ovom delu grada.

Međutim, kirija je samo početak.

Mesečni troškovi uključuju:

hranu i izlazak: oko 650 dolara

kupovinu odeće i ličnih stvari: 600–800 dolara

prevoz: oko 300 dolara

fitnes i pilates: preko 400 dolara

zdravstveno osiguranje: oko 200 dolara

U nekim mesecima, kada putuje, troškovi dodatno rastu, iako deo putovanja pokriva poenima i benefitima kreditnih kartica.

“U Njujorku ne plaćam ništa punu cenu”

Ona kaže da je ključ preživljavanja u Njujorku optimizacija troškova. Koristi aplikacije za povraćaj novca, bodove i popuste, a putovanja često organizuje kroz sistem nagradnih poena.

Takođe izbegava kupovinu odeće u Njujorku, već je kupuje u Aziji ili Evropi ili polovno, gde su cene znatno niže.

Slično je i sa uslugama nege i lepote – frizure, masaže i slične usluge obavlja van grada ili u jeftinijim delovima, jer u centralnim delovima Njujorka iste usluge mogu da koštaju i nekoliko stotina dolara.

Grad koji nagrađuje, ali i “uzima nazad”

Iako ima visoka primanja i radi u stabilnoj industriji, kaže da najveći šok u Njujorku nisu cene, već dodatni troškovi poput poreza, taksi i napojnica koje se stalno dodaju na račun.

Zbog toga često ima osećaj da stvarna cena svega u gradu nije ona koja je prikazana na početku.

Zašto, uprkos svemu, ostaje u Njujorku

Iako razmišlja da jednog dana napusti grad, priznaje da Njujork ima nešto što drugi gradovi nemaju – prilike i kontakte.

Kaže da je najveća prednost života u ovom gradu spontanost: mogućnost da u svakodnevnim situacijama upozna ljude koji mogu postati poslovni partneri, prijatelji ili deo budućih projekata.

Priča pokazuje kontrast života u Njujorku: visoke plate ne znače i bezbrižan život, jer troškovi i tempo grada ostaju konstantan izazov.

Ipak, za mnoge mlade profesionalce, upravo ta kombinacija pritiska i prilika čini Njujork mestom koje je teško zameniti.

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