Prema tom sporazumu, kompanija Energy Fuels, jedan od vodećih američkih proizvođača uranijuma, proširiće poslovanje na separaciju i preradu retkih zemnih elemenata, kao i na proizvodnju metalnih legura neophodnih za izradu trajnih magneta, prenosi Tanjug.
Trajni magneti predstavljaju ključnu komponentu u proizvodnji električnih vozila, vetroturbina, računarskih uređaja i savremene medicinske opreme, ali i brojnih sistema od značaja za odbrambenu industriju.
Američka vlast navodi da će projekat pomoći razvoju domaćeg lanca snabdevanja kritičnim mineralima i smanjiti oslanjanje na Kinu, koja dominira svetskim tržištem prerade retkih zemnih elemenata.
Do sporazuma dolazi u trenutku kada Vašington ubrzava ulaganja u sektor kritičnih minerala nakon kineskih ograničenja izvoza pojedinih proizvoda od retkih zemnih elemenata, koji imaju ključnu ulogu u proizvodnji naprednih tehnologija.
Ovo je najnoviji u nizu poteza administracije predsednika Donalda Trampa usmerenih ka jačanju domaće proizvodnje kritičnih minerala.
Prethodno je ove nedelje Pentagon odobrio uslovno finansiranje od 500 miliona dolara za kompaniju Phoenix Tailings u cilju izgradnje postrojenja za preradu retkih zemnih elemenata, dok je početkom godine američka vlada najavila investicioni paket vredan 1,6 milijardi dolara za razvoj kompanije USA Rare Earth.
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Svet
Potiskuju kinesku dominaciju - potpisan sporazum o preradi retkih zemnih metala vredan 725 miliona dolara
Sjedinjene Američke Države potpisale su uslovni sporazum o zajmu vrednom 725 miliona dolara sa kompanijom Energy Fuels u cilju jačanja domaće prerade retkih zemnih elemenata, saopštila je danas Kancelarija za strateški kapital (OSC).
Prema tom sporazumu, kompanija Energy Fuels, jedan od vodećih američkih proizvođača uranijuma, proširiće poslovanje na separaciju i preradu retkih zemnih elemenata, kao i na proizvodnju metalnih legura neophodnih za izradu trajnih magneta, prenosi Tanjug.
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