Prema tom sporazumu, kompanija Energy Fuels, jedan od vodećih američkih proizvođača uranijuma, proširiće poslovanje na separaciju i preradu retkih zemnih elemenata, kao i na proizvodnju metalnih legura neophodnih za izradu trajnih magneta, prenosi Tanjug.



Trajni magneti predstavljaju ključnu komponentu u proizvodnji električnih vozila, vetroturbina, računarskih uređaja i savremene medicinske opreme, ali i brojnih sistema od značaja za odbrambenu industriju.



Američka vlast navodi da će projekat pomoći razvoju domaćeg lanca snabdevanja kritičnim mineralima i smanjiti oslanjanje na Kinu, koja dominira svetskim tržištem prerade retkih zemnih elemenata.



Do sporazuma dolazi u trenutku kada Vašington ubrzava ulaganja u sektor kritičnih minerala nakon kineskih ograničenja izvoza pojedinih proizvoda od retkih zemnih elemenata, koji imaju ključnu ulogu u proizvodnji naprednih tehnologija.



Ovo je najnoviji u nizu poteza administracije predsednika Donalda Trampa usmerenih ka jačanju domaće proizvodnje kritičnih minerala.



Prethodno je ove nedelje Pentagon odobrio uslovno finansiranje od 500 miliona dolara za kompaniju Phoenix Tailings u cilju izgradnje postrojenja za preradu retkih zemnih elemenata, dok je početkom godine američka vlada najavila investicioni paket vredan 1,6 milijardi dolara za razvoj kompanije USA Rare Earth.



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