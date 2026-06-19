Ilon Mask postao prvi bilioner na svetu, a živi u kući od samo 37 kvadrata

Nakon izlaska kompanije SpaceX na berzu, njegova neto vrednost procenjena je na oko 1,1 bilion dolara, prenosi Gradnja.

Međutim, ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da čovek sa najvećim bogatstvom u istoriji živi u kući od svega 37 kvadratnih metara.

Dom vredan oko 50.000 dolara

Maskova rezidencija nalazi se u blizini kompleksa Starbase u mestu Boca Chica u američkoj saveznoj državi Texas. Reč je o prefabrikovanoj modularnoj kući kompanije Boxabl, poznatoj pod nazivom Boxabl Casita.

Kuća vredna približno 50.000 dolara prostire se na svega 37 kvadrata, ali je projektovana tako da pruži sve što je potrebno za svakodnevni život. U njoj se nalaze dnevni boravak, spavaći deo, kuhinja, kupatilo, kao i ugrađeni sistemi za odlaganje stvari.

Minimalizam umesto luksuza

Dok se milijarderi najčešće povezuju sa vilama, privatnim ostrvima i luksuznim imanjima, Mask je izabrao potpuno drugačiji način života.

Prema dostupnim informacijama, enterijer je izuzetno minimalistički. Prostor je opremljen višenamenskim nameštajem, preklopnim Murphy krevetom i praktičnim rešenjima koja omogućavaju maksimalnu iskorišćenost svakog kvadratnog metra.

Biograf i novinar Walter Isaacson ranije je opisao ovaj prostor kao jednostavno radno okruženje u kojem Mask često održava sastanke i razgovore vezane za poslovanje.

Zašto živi u tako maloj kući?

Jedan od glavnih razloga jeste blizina postrojenja kompanije SpaceX i programa Starship. Život nekoliko minuta od radnog mesta omogućava mu da bude direktno uključen u svakodnevne inženjerske i razvojne aktivnosti.

Njegova majka, Maye Musk, ranije je izjavila da njen sin često više pažnje posvećuje poslu nego komforu, što dodatno oslikava njegov životni stil.

Simbol novog trenda stanovanja

Maskov izbor nije privukao pažnju samo zbog njegovog bogatstva. Mala modularna kuća postala je simbol rastućeg trenda u savremenoj arhitekturi, gde se sve više vrednuju održivost, efikasnost i racionalno korišćenje prostora.

Male kuće i modularno stanovanje poslednjih godina dobijaju sve veću popularnost širom sveta kao moguće rešenje za pristupačnije stanovanje i niže troškove života.

Upravo zato priča o Masku nije samo priča o bogatstvu. To je i priča o paradoksu čoveka koji raspolaže sa više od jednog biliona dolara, a živi u domu manjem od mnogih gradskih stanova.

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