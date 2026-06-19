Skriveno među brežuljcima, vinogradima i suhozidima, ovo selo na prvi pogled deluje kao da je ostalo sačuvano u nekom drugom vremenu. Uske kamene ulice, stare kuće sa drvenim škurama i gotovo nestvarna tišina dodatno pojačavaju taj utisak.

Prema poslednjem popisu stanovništva, Velo Grablje danas ima samo 20 stanovnika, dok ih je pre sto godina bilo čak 500. To znači da je mesto za jedan vek izgubilo 96 odsto nekadašnje populacije, piše Blic.

Lavanda je selu donela blagostanje

Iako ga danas turisti posećuju zbog autentičnog dalmatinskog ambijenta, razlog nekadašnjeg prosperiteta nije bio turizam. U Velom Grablju nije bilo luksuznih vila ni bogatih stranaca, već nešto što je u to vreme bilo mnogo vrednije – lavanda.

Priča počinje krajem dvadesetih godina prošlog veka, kada su hvarski vinogradi zbog plamenjače prolazili kroz težak period. U potrazi za novom kulturom koja bi mogla da uspeva na kamenitom i sušnom tlu, meštanin Bartul Tomičić prvi je počeo da uzgaja lavandu i proizvodi eterično ulje.

Lavanda je na ostrvu postojala i ranije, ali upravo ju je on počeo razvijati kao privrednu kulturu. Nakon problema sa vinogradima, stanovnici su tražili novi izvor zarade, a pokazalo se da je hvarska klima idealna za uzgoj lavande.

Selo milionera

Središte proizvodnje bilo je upravo Velo Grablje. Sredinom 20. veka lavanda je donosila toliko dobre prihode da su stanovnici sela bili među najimućnijima na ostrvu, pa je mesto dobilo nadimak "selo milionera".

U jednom periodu Velo Grablje bilo je najveći proizvođač lavandinog ulja u Dalmaciji. Gotovo svaka porodica učestvovala je u berbi, destilaciji i prodaji ulja, a miris ljubičastih polja postao je zaštitni znak tog dela Hvara.

Do sedamdesetih godina prošlog veka Hvar je bio među najvažnijim područjima za uzgoj lavande na Mediteranu.

Pad proizvodnje i iseljavanje

Zlatno doba lavande ipak nije dugo trajalo. Otkupne cene počele su da padaju, mladi su odlazili na kopno, deo zasada uništili su požari, a selo se postepeno praznilo.

U najtežim periodima u Velom Grablju ostalo je svega sedam stalnih stanovnika.

Selo koje čuva duh prošlih vremena

Iako danas ima manje stanovnika nego ikada, Velo Grablje i dalje živi, ali sporijim i mirnijim ritmom. Upravo ta tišina, kamena arhitektura i autentična atmosfera privlače posetioce koji žele da upoznaju drugačije lice Hvara.

Poslednjih godina selo doživljava svojevrstan preporod zahvaljujući očuvanju tradicije i kulturne baštine. Nekadašnje zlatno doba lavande pretvoreno je u prepoznatljiv identitet mesta, a njegov najpoznatiji događaj je Festival lavande, koji se održava početkom jula.

Ove godine festival će biti održan 3. i 4. jula, a sezona lavande već je počela. Na Hvaru se tako već mogu videti ljubičasti zasadi koji se njišu na povetarcu.

Lavanda i danas obeležava Hvar

Priča o lavandi na Hvaru ne završava se samo sa Velim Grabljem. Polja lavande nalaze se i u okolini Brusja, kao i na području Starogradskog polja, a od 2015. godine gotovo hektar zasada uzgaja se i nedaleko od Jelse.

Pojedinačni grmovi lavande mogu se videti i u drugim delovima ostrva, uz puteve i na starim terasama. Najlepša je upravo u junu i julu, pa je to idealno vreme za spoj letnjeg odmora, kupanja i istraživanja unutrašnjosti ostrva, prenosi Putnikofer.

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