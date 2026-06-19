Srbija priprema novi Zakon o sprečavanju korupcije koji bi uskoro trebalo da uđe u skupštinsku proceduru, a kojim se planira jačanje kontrole imovine javnih funkcionera i usklađivanje sa evropskim standardima.

Izmene dolaze nakon što dosadašnji rezultati u borbi protiv korupcije nisu u potpunosti ispunili ciljeve iz Nacionalne strategije, prema kojoj je planirano približavanje višem nivou indeksa percepcije korupcije do 2028. godine.

Šta donosi novi zakon?

Prema navodima Agencije za sprečavanje korupcije, izmene zakona predviđaju:

proširenje kruga javnih funkcionera pod kontrolom

jačanje provere imovine i prihoda

usklađivanje sa međunarodnim preporukama

jačanje kapaciteta nadzora i transparentnosti

Cilj je, kako se navodi, da se obuhvate svi koji učestvuju u donošenju ključnih odluka u izvršnoj vlasti.

Iz Agencije: "Cilj je potpuna kontrola kruga odlučivanja"

Iz Agencije za sprečavanje korupcije za "Blic Biznis" ističu da će se spisak lica pod kontrolom značajno proširiti.

"Izmenama zakona spisak za kontrolu će se značajno proširiti. Jedna od GRECO preporuka predviđa da se pojam javnog funkcionera proširi i na šefove kabineta predsednika i potpredsednika Vlade, njihove savetnike i posebne savetnike ministara", navode iz Agencije.

Dodaju da je cilj da se obuhvati širi krug lica uključenih u proces odlučivanja.

"Proverom imovine i prihoda biće obuhvaćene i ove kategorije javnih funkcionera, odnosno svi nosioci najviših izvršnih funkcija. Cilj je da se obuhvati kompletan krug onih lica koja učestvuju u donošenju ključnih odluka u izvršnoj vlasti", ističu u Agenciji.

GRECO i EU standardi: "Jačanje kapaciteta institucija je ključno"

Izmene zakona usklađuju se sa preporukama međunarodnih institucija, uključujući GRECO i ODIHR, kao i standardima Evropske unije.

Iz Agencije naglašavaju da je posebno važan segment jačanje kapaciteta za proveru imovine.

"Evropska komisija u svojim izveštajima ističe potrebu jačanja kapaciteta Agencije, posebno u delu nadležnosti koji se odnosi na proveru imovine i prihoda javnih funkcionera", navode iz Agencije.

"Agencija ostaje ključni preventivni organ"

Na pitanje da li se uloga Agencije proširuje, iz institucije pojašnjavaju da se njen osnovni mandat ne menja, ali se jačaju kapaciteti.

"Ne može se reći da se uloga Agencije proširuje, ali s obzirom da je Agencija prepoznata kao ključni preventivni organ, preporuke su usmerene na dodatno jačanje njenih kapaciteta", navode iz Agencije.

Dodaju i da je važan segment kontinuirana edukacija javnih funkcionera.

"Agencija je do sada organizovala obuke za ministre, pomoćnike ministara i državne sekretare i time ispunila obaveze iz GRECO preporuka", ističu.

MMF: "Jačanje institucionalnog okvira važno za stabilnost"

U međunarodnim izveštajima, uključujući onaj IMF, naglašava se značaj jačanja regulatornog i institucionalnog okvira.

Iako se ne ulazi u detalje pojedinačnih zakonskih rešenja, MMF u svojim analizama ističe da su transparentnost i borba protiv korupcije važni faktori za stabilnost sistema.

Cilj do 2028. godine

Strategija predviđa da Srbija do 2028. godine dostigne viši nivo indeksa percepcije korupcije i približi se međunarodnim standardima.

Stručnjaci ocenjuju da će ključni izazov biti primena zakona u praksi i dosledna kontrola imovine, posebno u širem krugu javnih funkcija.

Novi zakon o sprečavanju korupcije predstavlja pokušaj da se unapredi sistem kontrole i poveća transparentnost javnih funkcija, uz jače usklađivanje sa evropskim standardima i međunarodnim preporukama.

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