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Srbi misle da su limeni krovovi bučni, a ne znaju da traju 70 godina - hlade kuću leti i koštaju samo 7 evra po kvadratu

Mnogi i dalje sumnjaju u limene krovove, ali kvalitetan lim može trajati i do 70 godina. Evo koje su njegove najveće prednosti i mane.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.12:47
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Srbi misle da su limeni krovovi bučni, a ne znaju da traju 70 godina - hlade kuću leti i koštaju samo 7 evra po kvadratu
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Kada dođe vreme za izgradnju ili renoviranje kuće, izbor krova jedna je od najvažnijih odluka. Većina građana Srbije po automatizmu bira glineni ili betonski crep, dok limeni krov često odbacuju zbog brojnih predrasuda.

Mnogi veruju da je bučan tokom kiše, da nije dovoljno izdržljiv ili da je namenjen samo garažama i pomoćnim objektima. Međutim, iskustva vlasnika kuća i podaci proizvođača pokazuju da stvarnost izgleda potpuno drugačije, piše Kurir.

Koliko zaista traje limeni krov

Jedno od najčešćih pitanja odnosi se upravo na njegov vek trajanja.

Iako proizvođači uglavnom daju garancije od oko 30 godina, kvalitetan limeni krov može da traje i do 70 godina bez ozbiljnijih problema. Na njegovu dugovečnost utiču kvalitet materijala, zaštitni premazi, pravilna ventilacija i stručna montaža.

U praksi to znači da limeni krov često može da traje gotovo koliko i sama krovna konstrukcija.

Zašto ga sve više ljudi bira

Najveća prednost limenog krova je mala težina.

Dok kvadratni metar limenog pokrivača teži svega oko 4,5 kilograma, glineni crep na istoj površini može imati i više od 40 kilograma.

Na krovu od 100 kvadrata razlika je ogromna. Lim opterećuje konstrukciju sa oko 450 kilograma, dok težina crepa može premašiti četiri tone.

Zbog toga je lim sve popularniji izbor kod renoviranja starih kuća, montažnih objekata, vikendica i nadstrešnica.

Šta se dešava tokom jakog vetra i nevremena

Jedna od najčešćih zabluda jeste da vetar lako može da podigne limeni krov.

Stručnjaci navode da pravilno ugrađeni limeni paneli funkcionišu kao jedinstvena celina i upravo zbog toga mogu biti otporniji od pojedinačnih komada crepa koji se pri jakom vetru lakše pomeraju ili oštećuju.

Lim takođe ne upija vlagu, ne puca tokom zimskih mrazeva i veoma dobro podnosi kišu, sneg i velike temperaturne oscilacije.

Može da pomogne i tokom letnjih vrućina

Mnogi smatraju da se lim previše zagreva tokom leta, ali savremeni pokrivači imaju zaštitne premaze koji odbijaju deo sunčeve energije.

Zbog toga se smanjuje zagrevanje potkrovlja i potreba za dodatnim hlađenjem prostora. Nakon zalaska sunca lim se brzo hladi, što dodatno doprinosi prijatnijoj temperaturi u kući.

Upravo zbog toga ovakvi krovovi postaju sve popularniji i na područjima sa velikim brojem sunčanih dana.

Da li je lim jeftiniji od crepa

Pored brže montaže, limeni krovovi često donose i uštedu.

Jednostavniji profili mogu da se pronađu po cenama od oko sedam evra po kvadratu, dok kvalitetniji modeli sa zaštitnim slojevima koštaju više.

Ipak, zbog manje potrošnje materijala za konstrukciju i kraćeg vremena ugradnje, ukupni troškovi često ostaju veoma konkurentni u odnosu na druge vrste krovnih pokrivača.

Postoje i mane koje treba uzeti u obzir

Kao i svaki materijal, lim nije bez nedostataka.

Jači grad može izazvati oštećenja, naročito kod tanjih aluminijumskih pokrivača. Takođe, broj majstora specijalizovanih za ovu vrstu krova manji je nego kod klasičnog crepa, pa je važno pronaći izvođače sa iskustvom.

Ipak, stručnjaci ističu da kvalitetno postavljen limeni krov uz minimalno održavanje može da traje decenijama.

Da li se isplati ulaganje

Ako se uzme u obzir da limeni krov može da traje 50, 60 pa čak i 70 godina, jasno je zašto ga sve više vlasnika kuća razmatra kao ozbiljnu alternativu crepu.

Posebno je pogodan za renoviranje starih objekata, montažne kuće i sve građevine kod kojih je važno smanjiti opterećenje konstrukcije.

Dodatni plus predstavlja odlična kompatibilnost sa solarnim panelima, zbog čega limeni krov postaje jedno od najtraženijih rešenja u savremenoj gradnji.

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