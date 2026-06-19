Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici pokrenuo je konkurs za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara uz paket pogodnosti koji je izazvao veliku pažnju javnosti u Hrvatskoj i regionu, piše Dnevno.

U trenutku kada se zdravstvene i socijalne ustanove suočavaju sa hroničnim nedostatkom stručnog kadra, Fortica je ponudila uslove koji uključuju finansijski bonus, obezbeđen smeštaj i stalni radni odnos.

5.000 evra bonusa i smeštaj za zaposlene

Prema konkursu, traže se četiri medicinske sestre ili medicinska tehničara srednje ili više stručne spreme.

Kandidatima se nudi:

ugovor na neodređeno vreme

jednokratni bonus od 5.000 evra

obezbeđen stan ili subvencija za smeštaj od 400 evra mesečno

mogućnost rada u stabilnoj javnoj ustanovi

Za radnike koji dolaze iz drugih delova Hrvatske, obezbeđen je smeštaj u apartmanima ustanove ili finansijska pomoć za stanovanje.

Uslov rada: minimum pet godina ostanka

Kako bi se sprečio odliv kadra nakon isplate bonusa, uvedena je zaštitna klauzula.

Zaposleni koji dobiju stimulaciju obavezuju se da rade u Fortici najmanje pet godina, dok su u slučaju ranijeg odlaska predviđene ugovorne sankcije.

Ko može da se prijavi

Od kandidata se traži:

završeno obrazovanje za medicinsku sestru ili tehničara

važeća licenca za rad

položen vozački ispit

Ovi uslovi imaju za cilj da se obezbedi stručan kadar koji može da odgovori na potrebe rada sa osetljivim korisnicima.

Zašto je Fortica ponudila ovakve uslove

Hronični nedostatak medicinskog osoblja u regionu već godinama predstavlja veliki problem u zdravstvenom sistemu, posebno u manjim sredinama i ustanovama van velikih gradova.

Upravo zato Fortica je odlučila da kroz finansijske i stambene pogodnosti privuče radnike i obezbedi stabilnost u radu.

Trend koji se širi regionom

Stručnjaci ističu da se slični modeli zapošljavanja sve češće pojavljuju u javnim sistemima širom Evrope, gde se deficit kadra rešava kombinacijom:

bonusa za dolazak

obezbeđenog stanovanja

dugoročnih ugovora

Ovakvi modeli postaju odgovor na sve izraženiji problem odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvo.

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