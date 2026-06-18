Rajaner prodaje karte za 15 evra

Niskobudžetna avio-kompanija "Rajaner" danas, 18. juna, ima akciju karata za letove iz Banjaluke, pa se najjeftinije mogu kupiti po ceni od 15 evra, piše Nezavisno.

Kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, ove cene se odnose na pojedine letove u periodu od 17. juna do 31. jula ove godine.

Po ceni od 15 evra putnici mogu leteti za Karlsruhe / Baden-Baden, Beč, Brisel i Stokholm.

Karte za let za Geteborg građani mogu kupiti za 16,99 evra, dok za Memingen cena iznosi 19,98 evra.

Inače, ovom akcijom obuhvaćeni su svi letovi "Rajanera" koji saobraćaju sa banjalučkog aerodroma.

Gde sve može da se leti iz Banjaluke?

Pored "Rajanera", sa aerodroma leti i "Viz er", pa građani ovom niskobudžetnom kompanijom mogu putovati za Dortmund, Štutgart i Bazel, dok "Er Srbija" povezuje Banjaluku i Beograd.

Takođe, treba pomenuti da je od 9. juna Banjaluka povezana i sa Tivtom, a letovi se odvijaju dva puta nedeljno, utorkom i petkom.

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