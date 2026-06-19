Kupovina stana je jedan od najvažnijih i finansijski najzahtevnijih koraka u životu, ali i proces u kojem se kupci često suočavaju sa brojnim rizicima, piše Dnevno.

Od pravnih nejasnoća i nesređene dokumentacije, do nerealnih rokova i pritiska prodavaca - svaki detalj u predugovoru može imati ozbiljne posledice.

Upravo o tome svedoči iskustvo jednog korisnika sa Reddita, koji je tokom kupovine stana gotovo upao u situaciju koja je mogla da ga košta i novca i stana.

Predugovor koji je delovao normalno - pa se sve promenilo

Kako je naveo, dogovorio je kupovinu stana i čekao predugovor koji je trebalo da definiše uslove plaćanja.

U dokumentu je pisalo:

  • 5% kapare u roku od 5 dana

  • dodatnih 5% nakon odobrenja kredita

  • preostalih 90% kroz kredit u roku od 60 dana

Na prvi pogled, sve je delovalo standardno i dogovoreno.

Međutim, ubrzo dolazi do promene - prodavac traži:

  • da se kapara uplati odmah

  • da se rok za odobrenje i isplatu kredita skrati na 30 dana

Problem sa rokovima za kredit

Kupac navodi da mu je odmah postalo sumnjivo, jer bankarske procedure i odobravanje kredita u praksi često traju duže od mesec dana.

Strah je bio da, ukoliko kredit ne bude realizovan u kratkom roku, može izgubiti uplaćenu kaparu.

Reakcije: "30 dana za kredit nije realno"

U komentarima su se javili brojni korisnici koji su upozorili da je:

  • rok od 30 dana za kredit nerealan

  • 60 dana već često tesan rok

  • predugovor mora jasno da definiše zaštitu kupca

Jedan od komentara ističe da takve izmene predstavljaju ozbiljan signal za oprez i da kupac treba da odustane ako se uslovi menjaju u poslednjem trenutku.

Drugi korisnici navode iskustva da su banke i procedure toliko spore da se ugovori često rade i na rok od više meseci.

Saveti iz iskustva: na šta obratiti pažnju

Ljudi koji su prošli kroz slične situacije savetuju:

  • ne pristajati na nerealno kratke rokove

  • insistirati na jasnim ugovornim uslovima

  • sve uplate raditi isključivo preko računa (IBAN)

  • konsultovati advokata pre potpisivanja

  • ne pristajati na pritisak “hitnosti”

Iako kupovina stana deluje kao standardna procedura, praksa pokazuje da detalji u predugovoru mogu napraviti ogromnu razliku između sigurne kupovine i ozbiljnog finansijskog rizika.

Stručnjaci i kupci se slažu u jednom - ako uslovi deluju nerealno ili se menjaju u poslednjem trenutku, to je jasan znak za dodatni oprez.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

 