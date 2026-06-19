Kupovina stana je jedan od najvažnijih i finansijski najzahtevnijih koraka u životu, ali i proces u kojem se kupci često suočavaju sa brojnim rizicima, piše Dnevno.
Od pravnih nejasnoća i nesređene dokumentacije, do nerealnih rokova i pritiska prodavaca - svaki detalj u predugovoru može imati ozbiljne posledice.
Upravo o tome svedoči iskustvo jednog korisnika sa Reddita, koji je tokom kupovine stana gotovo upao u situaciju koja je mogla da ga košta i novca i stana.
Predugovor koji je delovao normalno - pa se sve promenilo
Kako je naveo, dogovorio je kupovinu stana i čekao predugovor koji je trebalo da definiše uslove plaćanja.
U dokumentu je pisalo:
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5% kapare u roku od 5 dana
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dodatnih 5% nakon odobrenja kredita
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preostalih 90% kroz kredit u roku od 60 dana
Na prvi pogled, sve je delovalo standardno i dogovoreno.
Međutim, ubrzo dolazi do promene - prodavac traži:
-
da se kapara uplati odmah
-
da se rok za odobrenje i isplatu kredita skrati na 30 dana
Problem sa rokovima za kredit
Kupac navodi da mu je odmah postalo sumnjivo, jer bankarske procedure i odobravanje kredita u praksi često traju duže od mesec dana.
Strah je bio da, ukoliko kredit ne bude realizovan u kratkom roku, može izgubiti uplaćenu kaparu.
Reakcije: "30 dana za kredit nije realno"
U komentarima su se javili brojni korisnici koji su upozorili da je:
-
rok od 30 dana za kredit nerealan
-
60 dana već često tesan rok
-
predugovor mora jasno da definiše zaštitu kupca
Jedan od komentara ističe da takve izmene predstavljaju ozbiljan signal za oprez i da kupac treba da odustane ako se uslovi menjaju u poslednjem trenutku.
Drugi korisnici navode iskustva da su banke i procedure toliko spore da se ugovori često rade i na rok od više meseci.
Saveti iz iskustva: na šta obratiti pažnju
Ljudi koji su prošli kroz slične situacije savetuju:
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ne pristajati na nerealno kratke rokove
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insistirati na jasnim ugovornim uslovima
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sve uplate raditi isključivo preko računa (IBAN)
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konsultovati advokata pre potpisivanja
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ne pristajati na pritisak “hitnosti”
Iako kupovina stana deluje kao standardna procedura, praksa pokazuje da detalji u predugovoru mogu napraviti ogromnu razliku između sigurne kupovine i ozbiljnog finansijskog rizika.
Stručnjaci i kupci se slažu u jednom - ako uslovi deluju nerealno ili se menjaju u poslednjem trenutku, to je jasan znak za dodatni oprez.
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