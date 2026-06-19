Kupovina stana je jedan od najvažnijih i finansijski najzahtevnijih koraka u životu, ali i proces u kojem se kupci često suočavaju sa brojnim rizicima, piše Dnevno.

Od pravnih nejasnoća i nesređene dokumentacije, do nerealnih rokova i pritiska prodavaca - svaki detalj u predugovoru može imati ozbiljne posledice.

Upravo o tome svedoči iskustvo jednog korisnika sa Reddita, koji je tokom kupovine stana gotovo upao u situaciju koja je mogla da ga košta i novca i stana.

Predugovor koji je delovao normalno - pa se sve promenilo

Kako je naveo, dogovorio je kupovinu stana i čekao predugovor koji je trebalo da definiše uslove plaćanja.

U dokumentu je pisalo:

5% kapare u roku od 5 dana

dodatnih 5% nakon odobrenja kredita

preostalih 90% kroz kredit u roku od 60 dana

Na prvi pogled, sve je delovalo standardno i dogovoreno.

Međutim, ubrzo dolazi do promene - prodavac traži:

da se kapara uplati odmah

da se rok za odobrenje i isplatu kredita skrati na 30 dana

Problem sa rokovima za kredit

Kupac navodi da mu je odmah postalo sumnjivo, jer bankarske procedure i odobravanje kredita u praksi često traju duže od mesec dana.

Strah je bio da, ukoliko kredit ne bude realizovan u kratkom roku, može izgubiti uplaćenu kaparu.

Reakcije: "30 dana za kredit nije realno"

U komentarima su se javili brojni korisnici koji su upozorili da je:

rok od 30 dana za kredit nerealan

60 dana već često tesan rok

predugovor mora jasno da definiše zaštitu kupca

Jedan od komentara ističe da takve izmene predstavljaju ozbiljan signal za oprez i da kupac treba da odustane ako se uslovi menjaju u poslednjem trenutku.

Drugi korisnici navode iskustva da su banke i procedure toliko spore da se ugovori često rade i na rok od više meseci.

Saveti iz iskustva: na šta obratiti pažnju

Ljudi koji su prošli kroz slične situacije savetuju:

ne pristajati na nerealno kratke rokove

insistirati na jasnim ugovornim uslovima

sve uplate raditi isključivo preko računa (IBAN)

konsultovati advokata pre potpisivanja

ne pristajati na pritisak “hitnosti”

Iako kupovina stana deluje kao standardna procedura, praksa pokazuje da detalji u predugovoru mogu napraviti ogromnu razliku između sigurne kupovine i ozbiljnog finansijskog rizika.

Stručnjaci i kupci se slažu u jednom - ako uslovi deluju nerealno ili se menjaju u poslednjem trenutku, to je jasan znak za dodatni oprez.

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