Digitalizacija javne uprave u Srbiji poslednjih godina donosi sve više mogućnosti za građane da određene dokumente pribave brže i jednostavnije, bez odlaska na šalter. Iako se deo procedura i dalje obavlja klasičnim putem, sve veći broj usluga dostupan je i online.
Koji su najtraženiji dokumenti u praksi?
U svakodnevnom životu građani najčešće traže sledeće dokumente:
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izvod iz matične knjige rođenih
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uverenje o državljanstvu
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uverenje o prebivalištu
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poreska uverenja
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katastarski podaci o nepokretnostima
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potvrde za banke i kreditne institucije
Ovi dokumenti se najčešće koriste prilikom zapošljavanja, upisa u škole i vrtiće, ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i u bankarskim i pravnim postupcima.
Kako funkcioniše digitalno izdavanje dokumenata?
Građanima je na raspolaganju platforma eUprava, koja omogućava podnošenje zahteva i preuzimanje određenih dokumenata u elektronskom obliku.
Putem sistema se može:
-
podneti zahtev za izdavanje dokumenata
-
zakazati termin u opštini ili instituciji
-
preuzeti određene potvrde u digitalnom formatu
-
dobiti obaveštenje putem elektronskog sandučeta
Sve veći broj institucija povezuje se na jedinstveni sistem, što omogućava bržu razmenu podataka i smanjuje potrebu za ponovnim dostavljanjem istih informacija.
Kombinovani model – digitalno i tradicionalno
Iako digitalne usluge postaju standard, deo postupaka i dalje zahteva lično prisustvo građana.
U praksi to znači da se:
-
deo zahteva podnosi online
-
deo dokumentacije i dalje overava ili preuzima na šalteru
-
postupci postepeno usklađuju sa digitalnim sistemima
Ovaj kombinovani model omogućava postepenu tranziciju ka potpunoj digitalizaciji.
Gde se dokumenti najčešće koriste?
Najtraženiji dokumenti najčešće su potrebni u sledećim situacijama:
-
prilikom konkurisanja za posao
-
za bankarske kredite i finansijske usluge
-
pri kupovini ili prodaji nepokretnosti
-
za upis u obrazovne ustanove
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u administrativnim i pravnim postupcima
Trend digitalizacije u praksi
Uvođenje elektronskih servisa deo je šireg trenda modernizacije javne uprave. Cilj je da građani u budućnosti dobiju što više usluga na jednom mestu, uz manju potrebu za fizičkim odlascima u institucije.
Digitalni sistemi tako postaju važan deo svakodnevnog funkcionisanja administracije, uz postepeno širenje broja usluga koje se mogu obaviti online.
Najtraženiji dokumenti u Srbiji i dalje su vezani za osnovne životne i administrativne potrebe, ali način njihovog izdavanja se menja. Sve veći broj procedura prelazi u digitalno okruženje, čime se građanima omogućava brži i jednostavniji pristup dokumentaciji.
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