Digitalizacija javne uprave u Srbiji poslednjih godina donosi sve više mogućnosti za građane da određene dokumente pribave brže i jednostavnije, bez odlaska na šalter. Iako se deo procedura i dalje obavlja klasičnim putem, sve veći broj usluga dostupan je i online.

Koji su najtraženiji dokumenti u praksi?

U svakodnevnom životu građani najčešće traže sledeće dokumente:

  • izvod iz matične knjige rođenih

  • uverenje o državljanstvu

  • uverenje o prebivalištu

  • poreska uverenja

  • katastarski podaci o nepokretnostima

  • potvrde za banke i kreditne institucije

Ovi dokumenti se najčešće koriste prilikom zapošljavanja, upisa u škole i vrtiće, ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i u bankarskim i pravnim postupcima.

Kako funkcioniše digitalno izdavanje dokumenata?

Građanima je na raspolaganju platforma eUprava, koja omogućava podnošenje zahteva i preuzimanje određenih dokumenata u elektronskom obliku.

Putem sistema se može:

  • podneti zahtev za izdavanje dokumenata

  • zakazati termin u opštini ili instituciji

  • preuzeti određene potvrde u digitalnom formatu

  • dobiti obaveštenje putem elektronskog sandučeta

Sve veći broj institucija povezuje se na jedinstveni sistem, što omogućava bržu razmenu podataka i smanjuje potrebu za ponovnim dostavljanjem istih informacija.

Kombinovani model – digitalno i tradicionalno

Iako digitalne usluge postaju standard, deo postupaka i dalje zahteva lično prisustvo građana.

U praksi to znači da se:

  • deo zahteva podnosi online

  • deo dokumentacije i dalje overava ili preuzima na šalteru

  • postupci postepeno usklađuju sa digitalnim sistemima

Ovaj kombinovani model omogućava postepenu tranziciju ka potpunoj digitalizaciji.

Gde se dokumenti najčešće koriste?

Najtraženiji dokumenti najčešće su potrebni u sledećim situacijama:

  • prilikom konkurisanja za posao

  • za bankarske kredite i finansijske usluge

  • pri kupovini ili prodaji nepokretnosti

  • za upis u obrazovne ustanove

  • u administrativnim i pravnim postupcima

Trend digitalizacije u praksi

Uvođenje elektronskih servisa deo je šireg trenda modernizacije javne uprave. Cilj je da građani u budućnosti dobiju što više usluga na jednom mestu, uz manju potrebu za fizičkim odlascima u institucije.

Digitalni sistemi tako postaju važan deo svakodnevnog funkcionisanja administracije, uz postepeno širenje broja usluga koje se mogu obaviti online.

Najtraženiji dokumenti u Srbiji i dalje su vezani za osnovne životne i administrativne potrebe, ali način njihovog izdavanja se menja. Sve veći broj procedura prelazi u digitalno okruženje, čime se građanima omogućava brži i jednostavniji pristup dokumentaciji.

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