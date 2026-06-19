Digitalizacija javne uprave u Srbiji poslednjih godina donosi sve više mogućnosti za građane da određene dokumente pribave brže i jednostavnije, bez odlaska na šalter. Iako se deo procedura i dalje obavlja klasičnim putem, sve veći broj usluga dostupan je i online.

Koji su najtraženiji dokumenti u praksi?

U svakodnevnom životu građani najčešće traže sledeće dokumente:

izvod iz matične knjige rođenih

uverenje o državljanstvu

uverenje o prebivalištu

poreska uverenja

katastarski podaci o nepokretnostima

potvrde za banke i kreditne institucije

Ovi dokumenti se najčešće koriste prilikom zapošljavanja, upisa u škole i vrtiće, ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i u bankarskim i pravnim postupcima.

Kako funkcioniše digitalno izdavanje dokumenata?

Građanima je na raspolaganju platforma eUprava, koja omogućava podnošenje zahteva i preuzimanje određenih dokumenata u elektronskom obliku.

Putem sistema se može:

podneti zahtev za izdavanje dokumenata

zakazati termin u opštini ili instituciji

preuzeti određene potvrde u digitalnom formatu

dobiti obaveštenje putem elektronskog sandučeta

Sve veći broj institucija povezuje se na jedinstveni sistem, što omogućava bržu razmenu podataka i smanjuje potrebu za ponovnim dostavljanjem istih informacija.

Kombinovani model – digitalno i tradicionalno

Iako digitalne usluge postaju standard, deo postupaka i dalje zahteva lično prisustvo građana.

U praksi to znači da se:

deo zahteva podnosi online

deo dokumentacije i dalje overava ili preuzima na šalteru

postupci postepeno usklađuju sa digitalnim sistemima

Ovaj kombinovani model omogućava postepenu tranziciju ka potpunoj digitalizaciji.

Gde se dokumenti najčešće koriste?

Najtraženiji dokumenti najčešće su potrebni u sledećim situacijama:

prilikom konkurisanja za posao

za bankarske kredite i finansijske usluge

pri kupovini ili prodaji nepokretnosti

za upis u obrazovne ustanove

u administrativnim i pravnim postupcima

Trend digitalizacije u praksi

Uvođenje elektronskih servisa deo je šireg trenda modernizacije javne uprave. Cilj je da građani u budućnosti dobiju što više usluga na jednom mestu, uz manju potrebu za fizičkim odlascima u institucije.

Digitalni sistemi tako postaju važan deo svakodnevnog funkcionisanja administracije, uz postepeno širenje broja usluga koje se mogu obaviti online.

Najtraženiji dokumenti u Srbiji i dalje su vezani za osnovne životne i administrativne potrebe, ali način njihovog izdavanja se menja. Sve veći broj procedura prelazi u digitalno okruženje, čime se građanima omogućava brži i jednostavniji pristup dokumentaciji.

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