Deset dana nakon što je Feran Tores postigao gol u produžetku finala Svetskog prvenstva protiv Argentine i doneo Španiji drugu titulu svetskog šampiona, Španska kraljevska kovnica odlučila je da ovo dostignuće ovekoveči i na novčiću, prenosi Juronjuz.



Kovnica priprema srebrni novčić od pet evra pod nazivom "Svetski šampioni", namenjen kolekcionarima i navijačima koji žele da sačuvaju uspomenu na pobedu od 1:0 protiv Argenitne na stadionu MetLife u Nju Džersiju.



Predstavljajući novčić, kovnica je istakla da se druga titula svetskog šampiona u fudbalu svrstava među velike prekretnice u španskom sportu i naglašava da je uspeh španskih fudbalera prevazišao sportsku sferu i postao kulturni događaj koji je priznat u celom španskom društvu i svim institucijama.



Kruna (lice) novčića, prikazuje profil kralja Felipea VI sa kružnim natpisom "Felipe VI rey de España" (Filip VI kralj Španije), godinu 2026. i sve okruženo obodnim ukrasnim ornamentom.



Pismo (naličje) kovanice ima logo FIFA World Cup 26, na dnu velikim slovima natpis "World Champions" (svetski šampioni), a u centru trofej turnira i denominaciju "5 Euro", piše B92.



Srebrna legura je sačinjena u standardu sterling sa 925 hiljaditih delova srebra i dodatkom bakra, ukupne težine 13,50 grama, prečnika 33 milimetra, sa nazubljenim rubom i završnom obradom.



Maksimalni tiraž je ograničen na 50.000 primeraka, a prodajna cena će biti 60,33 evra, bez PDV-a.



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